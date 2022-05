Tampa Bay porazila Floridu i potřetí, Palát nahrál na vítězný gól

New York - Hokejisté Tampy Bay zvládli ve 2. kole play off NHL s Floridou i třetí zápas a po vítězství 5:1 je dělí jedna výhra od postupu do finále Východní konference. Útočník Ondřej Palát v dresu Lightning, kteří útočí na třetí zisk Stanley Cupu za sebou, asistoval u vítězného gólu. Carolina na třetí vítězství v sérii s NY Rangers nedosáhla, v New Yorku prohrála 1:3 a v semifinále Východní konference vede 2:1. Na Západě Edmonton porazil Calgary 4:1 a po třech zápasech překlopil stav série na svou stranu.

Palát se ve 23. minutě za stavu 1:1 podílel na brance Slováka Erika Černáka. Český útočník poslal puk od pravého mantinelu, Ross Colton ho jemně tečoval a Černák krásně vymetl levý horní roh branky Sergeje Bobrovského. Třetí gól vstřelil ve 31. minutě kapitán Tampy Steven Stamkos, jenž se v závěru stejně jako Nikita Kučerov trefil do prázdné branky při power play Panthers.

Z výhry se v dresu domácího mužstva radoval i obránce Jan Rutta. Florida s jiným českým zadákem Radkem Gudasem je po zisku Prezidentovy trofeje za vítězství v základní části na hraně vyřazení. Série může skončit již v úterý ve čtvrtém duelu, který se bude hrát opět na ledě Tampy.

První duel v sérii s Carolinou zvládli hokejisté NY Rangers. Domácí hlavně díky výborně chytajícímu Igoru Šesťorkinovi porazili Hurricanes 3:1 a snížili na 1:2 na zápasy. Výhru v zaplněné Madison Square Garden vystřelili Mika Zibanejad, Chris Kreider a Tyler Motte.

Ze souboje českých útočníků vyšel lépe Filip Chytil, jenž v první formaci Rangers odehrál bezmála 13 minut a připsal si 4 střely. Martin Nečas v elitním útoku Hurricanes strávil na ledě 18 minut, utkání ale zakončil s dvěma zápornými body ve statistice plus/minus.

Ve třetím zápase vypjaté série mezi Edmontonem a Calgary řádil první útok Oilers. Evander Kane nastřílel hattrick, Connor McDavid zapsal tři asistence a Leon Draisaitl se podílel dokonce na čtyřech gólech.

Hvězdný McDavid hraje své nejlepší play off v kariéře. V deseti zápasech dosavadního průběhu vyřazovacích bojů nasbíral již 23 bodů (6+17) a produktivitu vede o čtyři zápisy před spoluhráčem Draisaitlem. Kane se díky třem trefám posunul do čela tabulky střelců před Jakea Guentzela z Pittsburghu.

Play off NHL - 2. kolo: Východní konference - 3. zápas: Tampa Bay - Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Branky: 31. a 58. Stamkos, 14. Perry, 23. Černák (Palát), 57. Kučerov - 17. Reinhart. Střely na branku: 36:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay). Stav série 3:0. New York Rangers - Carolina 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky: 12. Zibanejad, 26. Kreider, 59. Motte – 29. Niederreiter. Střely na branku: 33:44. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Zibanejad, 3. Kreider (všichni NY Rangers). Stav série 1:2. Západní konference - 3. zápas: Edmonton - Calgary 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) Branky: 27., 28 a 33. E. Kane, 21. Hyman – 56. Kylington. Střely na branku: 41:33. Daniel Vladař za Calgary odchytal 19 minut a 56 sekund a ze sedmi střel neinkasoval. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. McDavid, 3. Draisaitl (všichni Edmonton). Stav série 2:1.