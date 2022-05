Tampa Bay porazila Floridu i potřetí, Palát nahrál na vítězný gól

New York - Hokejisté Tampy Bay zvládli ve 2. kole play off NHL s Floridou i třetí zápas a po vítězství 5:1 je dělí jedna výhra od postupu do finále Východní konference. Útočník Ondřej Palát v dresu Lightning, kteří útočí na třetí zisk Stanley Cupu za sebou, asistoval u vítězného gólu. Carolina na třetí vítězství v sérii s New York Rangers nedosáhla, na ledě soupeře prohrála 1:3 a vede 2:1. V Západní konferenci Edmonton porazil Calgary 4:1 a po třetím zápase překlopil stav série na svou stranu.

Palát se ve 23. minutě za stavu 1:1 podílel na brance Slováka Erika Černáka. Český útočník poslal puk od pravého mantinelu, Ross Colton ho jemně tečoval a Černák krásně vymetl levý horní roh branky Sergeje Bobrovského.

"Byla to opravdu hezky sehraná akce. Vyhráli jsme vhazování v útočném pásmu a já se po rychlé kombinaci dostal k otevřené střele. Měl jsem čas, proto jsem stihl zamířit, a naštěstí jsem se trefil přesně,” popsal rozhodující gól Černák, jenž se v letošních vyřazovacích bojích prosadil poprvé.

Třetí gól vstřelil ve 31. minutě kapitán Tampy Steven Stamkos, jenž se v závěru stejně jako Nikita Kučerov trefil do prázdné branky při power play hostujících Panthers.

Floridě k první výhře v sérii nepomohly ani zlepšené přesilovky. V 17. minutě Sam Reinhart ukončil devět zápasů dlouhé čekání na gól z početní výhody a srovnal na 1:1. V druhé nabídnuté přesilové hře byli Panthers blízko vyrovnání na 2:2, ale obrovský tlak, z kterého vyplynuly šance Aleksandera Barkova a Jonathana Huberdeaua, gólem neskončil.

"Je těžké nebýt frustrovaný. Myslím, že určité věci děláme dobře, očividně nám ale chybí hráči před brankou, což bohužel rozhoduje. V několika situacích jsme byli opravdu blízko vyrovnání, ale nedostatečný tlak do branky nebo jejich obětavost nám ve vstřelení gólu zabránily," konstatoval Reinhart.

Výrazný podíl na výhře Lightning měl opět brankář Andrej Vasilevskij, který kryl 34 střel a potřetí v sérii inkasoval pouze jeden gól. Klidný projev ruského brankáře zbavil floridské útočníky střelecké pohody ze základní části. Panthers, kteří byli s gólovým průměrem přesahujícím čtyři branky na zápas nejofenzivnějším celkem, ve čtvrtfinálové sérii střelecky strádají a hlavně kvůli tomu jsou na hraně vyřazení.

Z třetí výhry Lightning se společně s Palátem radoval také obránce Jan Rutta, který odehrál necelých 10 minut. Floridský Radko Gudas bude v úterý ve čtvrtém duelu série čelit vyřazení.

Rangers vybojovali první úspěch v sérii s Carolinou hlavně díky výborně chytajícímu Igoru Šesťorkinovi. Výhru v zaplněné Madison Square Garden vystřelili Mika Zibanejad, Chris Kreider a Tyler Motte.

Kreider v bojích o Stanley Cup dal již 30. gól v kariéře a posunul se na druhé místo v klubových tabulkách. Jednatřicetiletý Američan za sebe odsunul Marka Messiera a na legendárního Roda Gilberta přezdívaného "Mr. Ranger" ztrácí pouhé čtyři trefy.

Ze souboje českých útočníků vyšel lépe Filip Chytil, jenž v první formaci Rangers odehrál bezmála 13 minut a připsal si čtyři střely. Martin Nečas v elitním útoku Hurricanes strávil na ledě 18 minut, utkání ale zakončil se dvěma zápornými body ve statistice plus/minus.

"Konečně jsme vydrželi hrát naši hru celých 60 minut. Hlavně v prvních dvou třetinách jsme se přesně drželi našeho herního plánu a nakonec jsme si došli pro vítězství. Musím dodat, že naše výhra byla naprosto zasloužená," uvedl Chytil.

Ve třetím zápase vypjaté série mezi Edmontonem a Calgary úřadoval první útok Oilers. Evander Kane nastřílel hattrick, Connor McDavid zapsal tři asistence a Leon Draisaitl se podílel dokonce na čtyřech gólech.

Hvězdný McDavid hraje nejlepší play off v kariéře. V deseti zápasech dosavadního průběhu vyřazovacích bojů nasbíral již 23 bodů (6+17) a produktivitu vede o čtyři před Draisaitlem. Kane se díky třem trefám posunul do čela tabulky střelců před Jakea Guentzela z Pittsburghu.

Play off NHL - 2. kolo: Východní konference - 3. zápas: Tampa Bay - Florida 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Branky: 31. a 58. Stamkos, 14. Perry, 23. Černák (Palát), 57. Kučerov - 17. Reinhart. Střely na branku: 36:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. McDonagh (všichni Tampa Bay). Stav série 3:0. New York Rangers - Carolina 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Branky: 12. Zibanejad, 26. Kreider, 59. Motte – 29. Niederreiter. Střely na branku: 33:44. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Zibanejad, 3. Kreider (všichni NY Rangers). Stav série 1:2. Západní konference - 3. zápas: Edmonton - Calgary 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) Branky: 27., 28 a 33. E. Kane, 21. Hyman – 56. Kylington. Střely na branku: 41:33. Daniel Vladař za Calgary odchytal 19 minut a 56 sekund a ze sedmi střel neinkasoval. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. McDavid, 3. Draisaitl (všichni Edmonton). Stav série 2:1.