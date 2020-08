Tampa Bay porazila Columbus brankou ze 151. minuty

Hokejisté Tampy Bay (dole u hrazení) se radují z vítězství nad Columbusem v utkání 1. kola play off NHL.

Hokejisté Tampy Bay (dole u hrazení) se radují z vítězství nad Columbusem v utkání 1. kola play off NHL. ČTK/AP/Frank Gunn

Toronto/Edmonton - Hokejisté Tampy Bay zdolali Columbus v úvodním utkání prvního kola play off NHL až gólem z pátého prodloužení 3:2. Čtvrtý nejdelší zápas v historii soutěže rozhodl Brayden Point v čase 150:27. Hokejový maraton se protáhl na šest hodin, i proto byl následující duel mezi Bostonem s Carolinou odložen na středu.

Columbus, který v loňském play off Tampu Bay překvapivě vyřadil 4:0 na zápasy, dvakrát vedl. Skóre otevřel ve třetí minutě Pierre-Luc Dubois, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Alexandra Texiera. Podobným způsobem vyrovnal zanedlouho Point. Střelou z těžkého úhlu dostal Blue Jackets znovu do vedení na konci druhé třetiny Oliver Bjorkstrand. Lightning ale opět brzy srovnali krok, z dorážky se prosadil Yanni Gourde.

Dalších devadesát minut se hrálo bez gólu, než dramatický zápas ukončil Point střelou zpoza levého kruhu pod břevno. Šlo o nejdelší utkání od roku 2000, tehdy Keith Primeau ve 153. minuty zařídil výhru Philadelphie nad Pittsburghem. Rekordně dlouhý duel svedl Montreal Maroons s Detroitem v roce 1936, jejich souboj trval 176 a půl minuty.

Calgary odstartovalo sérii s Dallasem výhrou 3:2. V brance vítězů dostal opět před Davidem Rittichem přednost Cam Talbot, který kryl 24 střel a stal se druhou hvězdou zápasu. Předčil ho jen spoluhráč Dillon Dubé, který vstřelil v úvodní třetině první dva góly zápasu. Stars v polovině utkání slepenými góly Denise Gurjanova a Jamieho Benna během devíti sekund vyrovnali, ale na trefu Rasmuse Anderssona ze 37. minuty už nenašli odpověď.

1. kolo play off NHL:

--------

Východní konference (Toronto) - 1. zápasy:

Tampa Bay - Columbus 3:2 v prodl. Utkání Boston - Carolina bylo odloženo na středu.

Západní konference (Edmonton) - 1. zápasy:

Dallas - Calgary 2:3, Vegas - Chicago 4:1.