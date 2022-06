Tampa Bay porazila Colorado 6:2 a má první výhru, Palát přispěl dvěma body

Tampa (USA) - Český hokejový útočník Ondřej Palát gólem a asistencí pomohl Tampě Bay k první výhře ve finále Stanley Cupu. Lightning porazili Colorado 6:2 a snížili stav série na 1:2 na zápasy. První minuty ve finále odchytal brankář Avalanche Pavel Francouz, který ve 32. minutě za stavu 2:5 nahradil Darcyho Kuempera.

Na nejvyšší klubovou prohru ve vyřazovacích bojích (0:7) odpověděli Lightning jednoznačným vítězstvím a vrátili se do hry o třetí Stanley Cup v řadě. “Existuje důvod, proč jsme znovu ve finále a proč jsme dokázali vyhrát dnešní duel. Naši lídři v pravých chvílích dokážou odehrát skvělé zápasy,” řekl trenér Jon Cooper.

Hokejisté Tampy po nevydařeném druhém finále ujišťovali, že vysoká prohra tým ve zbytku série nepoznamená. Úvod třetího duelu jim ale opět nevyšel ideálně. Branku Valerije Ničuškina ještě díky dobře použité trenérské výzvě rozhodčí neuznali, přesilovkový gól Gabriela Landeskoga již ale znamenal vedení Avalanche. Kapitán hostujícího výběru potrestal Palátův faul a skóroval podesáté v play off.

Lightning na rozdíl od prvních dvou zápasů našli v průběhu první třetiny odpověď a během dvou minut vývoj otočili. Skóre srovnal Anthony Cirelli a v čase 14:54 poslal Tampu poprvé v sérii do vedení Palát. Český útočník si vyměnil puk se Stevenem Stamkosem a desátou trefou ve vyřazovacích bojích potvrdil pozici nejlepšího střelce "Bolts". Zároveň Palát dal svou sedmou finálovou branku v kariéře a v historickém pořadí českých hokejistů se osamostatnil na druhém místě za osmigólovým Petrem Sýkorou.

Colorado poprvé ve finálové sérii prohrálo první část a hned po minutě a půl druhého dějství inkasovalo z hole Nicka Paula potřetí. Landeskog o tři minuty později druhou přesilovkovou trefou v zápase snížil, zbytek třetiny ale patřil opět domácím. Branky Stamkose a Patricka Maroona zajistily Tampě vedení 5:2 a vyhnaly Kuempera na střídačku.

"Nemyslím, že by to dnes byla jeho chyba. Pouštěli jsme soupeře do nebezpečných pozic před brankou a oni nás trestali. Dnes jsme v tom Darcyho nechali,” zastal se Kuempera Mikko Rantanen, jenž v utkání dvakrát asistoval. Trenér Jared Bednar však s výkonem kanadského brankáře spokojený nebyl. “Darcy dnes, stejně jako celý tým, neodehrál povedený zápas,” řekl.

Rozjetou ofenzivu Tampy nezastavil ani střídající Francouz, jenž inkasoval již po necelých čtyřech minutách. Palátovu teč ještě dokázal vytěsnit na tyč, puk ale zůstal v brankovišti a nikým neatakovaný Corey Perry pohodlně zvýšil na 6:2.

Sedmatřicetiletý Kanaďan se stal prvním hráčem v historii soutěže, který ve finále vstřelil gól v dresu čtyř různých týmů. V sezoně 2006/07 dvěma trefami pomohl Anaheimu ke Stanley Cupu. V koronavirové bublině v létě roku 2020 třemi brankami neodvrátil prohru Dallasu s Tampou a v poslední finálové sérii vstřelil gól za poražený Montreal.

Ve třetí třetině obhájci Stanleyova poháru své vedení kontrolovali a jako první tým v letošním play off porazili Colorado na vlastním ledě. Avalanche předtím vyhráli všech sedm duelů mimo svou arénu.

Francouz, jenž nastoupil v tomto play off do sedmého zápasu a poprvé byl u porážky, měl devět zákroků. Andrej Vasilevskij v brance Lightning kryl 37 střel a částečně odčinil nevydařené výkony z prvních dvou duelů, ve kterých obdržel jedenáct branek. “Andrej byl dnes opravdu výborný. Před dvěma dny dostal sedm branek, ale dneska se vrátil zpět na vlnu a předvedl úžasný výkon,” vyzdvihl přínos ruského gólmana trenér Cooper.

Série bude pokračovat na ledě Tampy. Čtvrtý zápas je v Amalie Areně na programu v noci na čtvrtek.

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Cirelli (Maroon), 15. Palát (Stamkos), 22. Paul (Colton), 28. Stamkos (Kučerov, Bogosian), 32. Maroon (Kučerov, Hedman), 35. Perry (Palát, Hedman) – 9. Landeskog (Rantanen, Makar), 25. Landeskog (Makar, Rantanen). Rozhodčí: Dwyer, Rooney – Kovachik, Daisy. Střely na branku: 32:39. Pavel Francouz za Colorado odchytal 26 minut a 56 sekund, inkasoval jeden gól z 10 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Vyloučení: 8:10. Využití: 1:2. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov, 3. Paul (všichni Tampa Bay). Stav série 1:2.

Tampa Bay: Vasilevskij – Hedman, Rutta, Černák, McDonagh, Bogosian, Sergačjov – Kučerov, Stamkos, Palát – Killorn, Cirelli, Hagel – Paul, Colton, Perry – Bellemare, Maroon, Nash.Trenér: Cooper.

Colorado: Kuemper (32. Francouz) – Makar, Toews, Manson, J. Johnson, Byram, E. Johnson – Ničuškin, MacKinnon, Landeskog – Rantanen, Compher, Aube-Kubel – L. O'Connor, Helm, Lehkonen – Cogliano, Sturm, Newhook.Trenér: Bednar.

Kanadské bodování play off NHL:

1. McDavid (Edmonton) 16 33 (10+23) 2. Draisaitl (Edmonton) 16 32 (7+25) 3. Makar (Colorado) 17 26 (7+19) 4. Kučerov (Tampa Bay) 20 26 (7+19) 5. Zibanejad (NY Rangers) 20 24 (10+14) 6. Rantanen (Colorado) 17 24 (5+19) 7. A. Fox (NY Rangers) 20 23 (5+18) 8. Landeskog (Colorado) 17 21 (11+10) 9. MacKinnon (Colorado) 17 20 (11+9) 10. Palát (Tampa Bay) 20 19 (10+9) 38. Chytil (NY Rangers) 20 9 (7+2) 71. Pastrňák (Boston) 7 6 (3+3) 117. Nečas (Carolina) 14 5 (0+5) 168. O. Kaše (Toronto) 7 3 (0+3) 176. Rutta (Tampa Bay) 14 3 (0+3) 180. Kämpf (Toronto) 7 2 (2+0) 190. Faksa (Dallas) 7 2 (1+1)

Střelci:

1. E. Kane (Edmonton) 13 branek, 2. Landeskog, MacKinnon (oba Colorado), Hyman (Edmonton) všichni 11, 5. Palát, Stamkos (oba Tampa Bay), Kreider, Zibanejad (oba NY Rangers), McDavid (Edmonton) všichni 10, 10. Perron (St. Louis) 9, ..13. Chytil (NY Rangers) 7.