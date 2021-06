Tampa Bay deklasovala Islanders 8:0 a získala postupový mečbol

New York - Hokejisté Tampy Bay s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě porazili v pátém zápase semifinálové série play off NHL New York Islanders 8:0 a od postupu do finále Stanley Cupu je dělí jedna výhra. Palát se na vysokém vítězství obhájců titulu podílel jednou brankou, Rutta nebodoval.

Tampa Bay nakročila za úspěchem již v první třetině, kterou vyhrála 3:0. Skóre zápasu otevřel po 45 vteřinách Steven Stamkos. Ve druhé polovině prvního dějství zvýšili na tříbrankový rozdíl Yanni Gourde s Alexem Killornem a poslali brankáře hostů Semjona Varlamova na střídačku.

Druhá část přinesla další tři přesné zásahy v brance Islanders. V přesilových hrách se prosadili Stamkos a Killorn a mezi jejich trefy vtěsnal svůj gól Palát. Český útočník v 36. minutě tečoval pokus obránce Davida Savarda od modré čáry a svou čtvrtou brankou v play off zvýšil na 5:0.

V závěru druhé třetiny se Rutta dostal do slovní potyčky s Mathewem Barzalem, kterou útočník Islanders ukončil nesmyslným krosčekem na hlavu českého beka. Rutta ani Barzal již do dalšího průběhu zápasu nezasáhli. Český obránce kvůli blíže nespecifikovanému zranění a čtyřiadvacetiletý Kanaďan kvůli vyloučení do konce utkání. Barzal svým zkratem uzavřel třetinu, ve které Islanders nabídli Tampě čtyři početní výhody, z nichž hokejisté Lightning dvě využili. "Jsem zklamaný, protože se zápas nevyvíjel dobře a Matt (Barzal) naše trápení svým zákrokem ještě prohloubil," uvedl trenér Islanders Barry Trotz.

Barzalova pětiminutového vyloučení využil v úvodu třetí části nejlepší kanonýr bojů o Stanleyův pohár Brayden Point a prodloužil svou střeleckou sérii na osm duelů. Delší gólovou šňůru ve vyřazovacích bojích drží pouze Reggie Leach, který se v roce 1976 trefil v deseti zápasech po sobě.

"Nemyslím na to, v play off jdou osobní statistiky stranou, jde pouze o vítězství. Dnes jsme utkání zvládli a vyhráli jsme. Moje statistiky nejsou pouze mou zásluhou, bez spoluhráčů bych tolik gólů nedal. U každé branky jde o kolektivní úsilí," řekl Point, který za 60 startů v play off nastřílel 35 branek, což ho řadí na deváté místo historie.

Skóre v 53. minutě uzavřel netradiční střelec. Obránce Luke Schenn nahodil kotouč od modré čáry a s přispěním teče bránícího Ryana Pulocka dal svou první branku ve vyřazovacích bojích od sezony 2015/2016.

"Nakonec jde jen o jednu výhru. Vždy záleží na tom, abyste vyhráli, není důležité o kolik. Za dva dny nás čeká další bitva, kterou budeme chtít zvládnout," krotil nadšení z vysokého vítězství trenér Lightning Jon Cooper. Jeho protějšek Trotz se vyjádřil v podobném duchu. "I přes nepříznivý výsledek, je stav série 2:3 a my se musíme soustředit na to, abychom si zahráli ještě sedmý zápas. Kdybychom dnes prohráli 0:1 ve třetím prodloužení, byl by pro nás cíl do dalšího utkání úplně stejný," řekl trenér Islanders.

Tampa Bay se může ve středu stát čtvrtým obhájcem Stanley Cupu od roku 2000, který se probojuje do finále. V posledních 21 letech zvládli navázat na pohár postupem do finále pouze New Jersey (2000 a 2001), Detroit (2008 a 2009) a Pittsburgh (2016 a 2017), který jako jediný v novém století dokázal Stanley Cup obhájit. Šestý duel se hraje v newyorském Nassau Coliseu.

Semifinále play off NHL - 5. zápas:

Tampa Bay - New York Islanders 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Branky: 1. a 26. Stamkos, 16. a 38. Killorn, 12. Gourde, 36. Palát, 42. B. Point, 53. L. Schenn. Střely na branku: 40:21. Diváci: 14.791. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Killorn, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay). Stav série 3:2.