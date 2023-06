Praha - Televizní talkshow 7 pádů Honzy Dědka se opět vydá na zámecká a hradní nádvoří. První ze třinácti představení uvede moderátor Dědek pod širým nebem 26. června na zámku Hluboká. Pozvání na show přijali například Martin Dejdar, Josef Dvořák, Aleš Háma, Jiří Krampol, Marek Taclík nebo Veronika Žilková. Dědek to sdělil ČTK. Letní představení na hradech a zámcích pořádá potřetí. Předchozí dvě turné podle něj navštívilo zhruba 15.000 diváků.

"Představení pod širým nebem jsou pro mě výzvou. Zatímco v uzavřeném prostoru divadla není divák prakticky ničím rušen, na představení pod širým nebem bojujete o jeho pozornost s lecčím. Jednou je to páv procházející se pod pódiem, podruhé papoušek ve voliéře na ochozu, potřetí prolétávající letadlo. Ale to jsou právě ty autentické momenty, které podtrhují výjimečnost zážitku ze zhlédnutí představení naživo. Tohle do televizního záznamu nepřenesete," uvedl Dědek.

Sérii představení zakončí 14. července v Hospitálu Kuks. Předtím vedle Hluboké zavítá na zámky Slatiňany, Krásný Dvůr, Milotice, Kravaře, Moravská Třebová, Třeboň, Kačina, Nebílovy, Duchcov a Sychrov a na hrad Špilberk.

První talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledovalo v lednu 2011 v pražském divadle Viola osm desítek návštěvníků. Popularitě Dědkovy talkshow pomohlo její on-line vysílání od listopadu 2011, kdy organizátoři na youtube umístili natáčení z Malostranské besedy, v němž vystupovali hudebník Jaroslav Uhlíř, pornoherečka Tarra White a tehdy začínající písničkář Tomáš Klus. Stejnojmenný pořad vysílaný ze Švandova divadla v Praze letos sleduje 627.000 dospělých diváků, což z něho činí jeden z nejsledovanějších večerních programů skupiny Prima.

Dědkův pořad si našel své diváky ve velké konkurenci podobných talkshow, kterým dominuje Show Jana Krause! či Karel Šíp s Všechnopárty. "7 pádů Honzy Dědka je show, kde mají hosté prostor. Já jsem novinář, Jan Kraus herec a Karel Šíp primárně moderátor. A tak se ptám novinářsky, chci hosty představit tak, jak je lidé neznají," řekl Dědek.

Jedenapadesátiletý Dědek se v roce 1992 stal redaktorem v časopise Rock & Pop, kde působil pět let. Přispíval i do dalších periodik a celostátních novin. V letech 2000 až 2010 byl redaktorem časopisu Reflex. Vydal několik knih, mimo jiné biografii skupiny Lucie s názvem Šrouby do hlavy.