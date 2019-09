Tálibán zaútočil na další afghánské město, je blízko dohody s USA

Kábul - Po sobotním útoku na město Kunduz dnes příslušníci hnutí Tálibán zaútočili na další město na severu Afghánistánu, a sice Púli Chumrí. S odkazem na představitele provincie Baghlán o tom informují zahraniční tiskové agentury. Povstalecká organizace je blízko mírové dohody se Spojenými státy a podle pozorovatelů si nejnovějším útokem snaží upevnit vyjednávací pozici.

Tálibán hlavní město provincie Baghlán přepadl kolem jedné hodiny v noci místního času (kolem 03:30 SELČ). Místní vedení se podle agentury DPA obává, že pokud centrální vláda v Kábulu nepošle posily, mohlo by se město do odpoledne dostat do rukou povstalců. Mluvčí ministerstva vnitra ale uvedl, že nejde o větší ofenzivu, ale jen o izolované akce, a že bezpečnostní složky příslušníky Tálibánu obklíčily.

Tálibán se podle oficiálních afghánských zdrojů mezitím podařilo díky afghánské armádě a za vzdušné podpory amerických ozbrojených složek vytlačit z Kunduzu.

"Město Kunduz bylo vyčištěno a tálibové vypuzeni ze zabraných oblastí," řekl mluvčí ministerstva vnitra. "Situace ve městě se vrátila k normálu," dodal. Jeho výroky ale zpochybnil mluvčí Tálibánu, podle nějž jednotky organizace zůstávají na svých pozicích.

Tálibán v současné době vyjednává se zástupci Spojených států v Kataru o ukončení občanské války v Afghánistánu a obě strany tvrdí, že jsou blízko dohodě. V Afghánistánu je 20.000 zahraničních vojáků, většina z nich jsou Američané. Válka, která v zemi trvá od roku 2001, si podle odhadů vyžádala životy asi 31.000 civilistů.

Vládu Tálibánu svrhla v listopadu 2001 mezinárodní koalice vedená Američany, kteří tak reagovali na teroristické útoky v USA z 11. září téhož roku, jejichž strůjci měli podporu afghánského režimu. Od té doby ale pozice Tálibánu postupně sílí; nyní povstalci ovládají zhruba polovinu Afghánistánu a požadují, aby ze země odešly veškeré zahraniční jednotky.