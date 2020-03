Tálibán žádá propuštění 5000 svých vězňů, jinak nebude dál jednat

Kábul - Tálibán se nezapojí do vnitroafghánských mírových rozhovorů, dokud afghánská vláda nepropustí 5000 vězňů z tohoto povstaleckého hnutí. Agentuře Reuters to dnes řekl mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.

Osvobození zadržovaných příslušníků islamistického hnutí je jednou z klíčových částí mírové dohody mezi Tálibánem a Spojenými státy, kterou zástupci obou stran podepsali v sobotu.

Po podpisu dohody mají do 10. března následovat rozhovory mezi znepřátelenými afghánskými stranami. Do té doby by měla afghánská vláda propustit až 5000 vězňů z řad Tálibánu, povstalecké hnutí by mělo pustit na svobodu tisícovku zajatců. Afghánský prezident Ašraf Ghaní nicméně propuštění vězňů z řad Tálibánu jako podmínku pro zahájení jednání v neděli odmítl.

"Pokud našich 5000 vězňů... nebude propuštěno, žádné vnitroafghánské rozhovory nebudou," řekl dnes mluvčí Tálibánu Mudžáhid telefonicky agentuře Reuters.

Spojené státy se v mírové dohodě podepsané v sobotu v katarském Dauhá zavázaly, že do 14 měsíců ze země stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka, které v Afghánistánu rovněž působí. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Cestu k míru v Afghánistánu ale mohou podle analytiků ohrozit vnitropolitické spory či neochota všech příslušníků Tálibánu dodržovat příměří.