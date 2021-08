Tálibán vyzývá vzhledem k šířícím se protestům Afghánce k jednotě

Kábul - Povstalecké hnutí Tálibán vyzvalo afghánské imámy, aby nabádali obyvatele země k jednotě při první páteční modlitbě od chvíle, kdy tálibové svrhli dosavadní vládu a chopili se moci v zemi. Proti vládě Tálibánu v posledních dnech vypukají protesty v některých městech včetně metropole Kábulu. Spojené státy přitom vyjádřily obavu z toho, že by v nynější chaotické situaci mohla podniknout teroristický útok tamní odnož organizace Islámský stát.

Ačkoliv byly protesty převážně malé, jsou společně se zoufalými snahami některých Afghánců o odchod ze země znamením, že Tálibán nebude mít situaci na domácí půdě jednoduchou, poznamenává agentura Reuters. Povstalci nyní volají po národní jednotě a snaží se obyvatele uklidnit také relativně umírněnými veřejnými projevy, v nichž tvrdí, že touží po míru, nebudou se mstít bývalým spolupracovníkům západních armád a budou respektovat práva žen.

Řada Afghánců však prohlášením povstalců nedůvěřuje. Nevládní organizace také přichází se zprávami o tom, že tálibové aktivně pátrají po bývalých spolupracovnících zahraničních vlád a svržené afghánské vlády a vyhrožují jejich rodinám.

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan dnes prohlásil, že se USA bedlivě soustředí na nebezpečí teroristického útoku zejména od křídla Islámského státu, jež operuje v Afghánistánu a Pákistánu, zvaného ISIS-K, které je dlouholetým úhlavním nepřítelem Tálibánu.

Z mezinárodního letiště v Kábulu mezitím nadále pokračují evakuace prostřednictvím masivního leteckého mostu. Podle nejmenovaného činitele NATO se podařilo ze země dostat za posledních pět dní přes 18.000 lidí. Odletové haly mezinárodního letiště jsou přitom podle něj nadále zaplaveny dalšími civilisty, kteří se chtějí dostat pryč ze země. Cílem Severoatlantické aliance je tak přes víkend zdvojnásobit nynější tempo evakuací. O situaci v zemi dnes budou jednat na mimořádném zasedání ministři zahraničí zemí NATO.

Sullivan uvedl, že USA přesně nevědí, kolik jejich občanů se stále nachází v Afghánistánu. Bidenova vláda je však podle něj odhodlána dostat do evakuačních letadel jakéhokoliv Američana, který o to americké činitele požádá. "Navázali jsme nyní kontakt s Tálibánem, abychom umožnili bezpečný průchod lidem na letiště a to v tuto chvíli funguje a Američané i ohrožení Afghánci se dostávají na letiště," řekl Sullivan. Varoval však, že se v nynější situaci nelze spolehnout na to, že bude nynější uspořádání pokračovat relativně bezproblémově i nadále.