Tálibán vyhlásil konec bojů, chaos na letišti v Kábulu přerušil evakuace

Paříž/Londýn/Kábul - Boje v Afghánistánu skončily, uvedl dnes mluvčí radikálního islamistického hnutí Tálibán, které v neděli obsadilo metropoli Kábul. Na mezinárodním letišti Hamída Karzáího panují kvůli překotnému vývoji a evakuacím zmatky. Letiště se uzavřelo pro komerční lety a létají zde jen vojenská letadla. Americká armáda ale musela zastavit evakuace, aby uvolnila letištní plochu, kterou zaplavili afghánští civilisté. Uzbecká protivzdušná obrana v neděli sestřelila afghánské vojenské letadlo, které se pokusilo narušit hranici.

Na kábulském letišti panuje podle zahraničních médií chaos. Tisíce Afghánců, kteří chtějí vycestovat ze země, se vydaly na letiště a zabraly letištní plochu. Agentura Reuters s odvoláním na svědky napsala, že na letišti zahynulo nejméně pět lidí. Lidé se živelně snaží nastoupit do přistavených letadel. Aby uvolnili letištní plochu, snažili se američtí vojáci dnes ráno zahnat Afghánce varovnou palbou do vzduchu, později museli přerušit evakuace. Tálibán slíbil, že lidem, kteří jsou nyní na kábulském letišti, umožní vrátit se bezpečně do svých domovů.

Američtí vojáci dnes zastřelili na kábulském letišti dva ozbrojence. Podle Pentagonu začali dva ozbrojení muži na letišti střílet na americké vojáky, kteří palbu opětovali a útočníky zabili. Podle předběžných informací jeden Američan utrpěl zranění, oznámil Kirby s tím, že ozbrojenci pravděpodobně nepatřili k Tálibánu.

V reakci na rychlý postup Tálibánu, který za odchodu západních vojsk v posledních týdnech získával pod svou kontrolu další a další části Afghánistánu, zahájila evakuace i Česká republika. Na letišti v pražských Kbelích dnes přistálo první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Další evakuační letadlo z Prahy odstartovalo po 11:00. Podle ministerstva obrany vojáci dělají vše pro evakuaci co největšího počtu lidí.

Mluvčí radikálů dnes v rozhovoru s televizí Al-Džazíra uvedl, že Tálibán nechce být izolován a přeje si udržovat vztahy s mezinárodním společenstvím. Mimo jiné také prohlásil, že "válka" v asijské zemi skončila a že hnutí je připraveno vést dialog o obavách zahraničních vlád.

Vlády více než 60 zemí ve společném prohlášení vyzvaly k pokračování provozu na afghánských letištích, silnicích a hraničních přechodech, tak aby místní i cizinci mohli Afghánistán za "zhoršující se bezpečnostní situace" opustit.

Uzbecká protivzdušná obrana v neděli sestřelila afghánské vojenské letadlo, které se pokusilo narušit hranice země. Podle agentury Ria Novosti to dnes oznámilo ministerstvo obrany středoasijské země. Pilot se katapultoval a přežil, píše agentura Reuters s odvoláním na uzbecký resort obrany. Sousední Tádžikistán dnes oznámil, že umožnil přistát na svém území několika afghánským vojenským letounům s asi stovkou vojáků, které vyslaly nouzový signál.

Ze selhání v Afghánistánu obvinili američtí republikáni administrativu demokratického prezidenta Joea Bidena. Jeho vláda stažení vojáků obhajuje argumentem, že se podařilo splnit hlavní cíl intervence, totiž zmaření teroristické hrozby z Afghánistánu. Biden připomněl, že stažení vojáků "zdědil" po svém předchůdci Donaldu Trumpovi, který dohodu podepsal.

Z Afghánistánu dnes odletěli i někteří zaměstnanci velvyslanectví členských států EU a Afghánci, kteří jim pomáhali, se svými rodinami. Řešení pro jejich přesídlení se snaží urychleně najít Evropská unie a všechny členské státy, uvedl dnes mluvčí Evropské komise. Slovensko oznámilo, že poskytne azyl deseti Afgháncům, kteří v posledních letech intenzivně spolupracovali s unijními státy. Afghánské spolupracovníky USA dočasně přijme i Severní Makedonie.

Rusko oznámilo, že se jeho velvyslanec v Afghánistánu v úterý setká s koordinátorem Tálibánu. Čína informovala, že si s Tálibánem přeje přátelské vztahy. Katar, který má dobré kontakty s radikálním hnutím, uvedl, že si přeje zajistit mírové předání moci.

České evakuační lety mají pokračovat, kolik jich je v plánu ale čeští političtí zástupci neuvedli. Podle informací předsedy zahraničního výboru Sněmovny Ondřeje Veselého (ČSSD) se záchranná operace týká necelé stovky lidí. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k odletu armádního airbusu, který přistál dnes ráno, uvedl, že vzhledem k rapidně se zhoršující situaci na kábulském mezinárodním letišti považuje odlet českého letadla za zázrak.

České úřady zatím nesdělily podrobnosti o budoucnosti evakuovaných Afghánců. Z letiště pasažéry prvního letu odvezl autobus, kam zamířil, není jasné. Vojáci po příletech z mise v Afghánistánu museli odjet do speciálního zařízení v Těchoníně, kde byli otestováni na koronavirus a strávili karanténu. Karanténním opatřením se pravděpodobně kvůli koronavirové pandemii nevyhnou ani Afghánci. Hamáček bude o jejich integraci jednat s hejtmany. Doplnil, že český azylový systém počítá s tím, že každý případ se posuzuje individuálně. Současně nemůže Česko nepřijmout někoho, kdo by byl v ohrožení.