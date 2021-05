Tálibán se zmocnil klíčové oblasti nedaleko Kábulu, napsala AP

Kábul - Ozbrojenci z hnutí Tálibán dnes zcela ovládlo klíčovou oblast v provincii Vardak nedaleko Kábulu. Informovala o tom agentura AP s odkazem na místní úřady. Tálibán poté svůj úspěch potvrdil. Povstalci se zmocnili místního velitelství afghánských bezpečnostních sil. Podle odborníků mu oblast slouží k útokům v afghánském hlavním městě.

Tálibán byl v oblasti Nirch přítomný již delší dobu, dnes se mu ale podařilo dobýt také velitelství a základnu afghánských vládních jednotek. To pro něj znamená výrazný bojový úspěch. Mluvčí Tálibánu uvedl, že při bojích bylo zabito a zajato několik příslušníků afghánských bezpečnostních sil. Hnutí se tak zmocnilo velké zásoby zbraní a munice. Oblast je pro hnutí významná, protože jejím územím prochází hlavní dopravní spojení mezi Kábulem a Kandahárem, který je považovaný za jedno z klíčových středisek povstalců.

Ministerstvo vnitra v Kábulu uvedlo, že afghánští vojáci se takticky stáhli. Očekává, že se vojsku podaří získat ztracené pozice zpět. Ztráty na životech nekomentovalo. Podle afghánských bezpečnostních představitelů oblast Tálibánu slouží jako základna pro útoky v hlavním městě Kábulu.

Tálibán na tento týden vyhlásil třídenní příměří v příležitosti svátku íd al-fitr, který se slaví po skončení postního měsíce ramadánu. Hnutí kvůli svátku hnutí údajně propustilo 100 zajatých členů afghánských vládních sil.

Obavy z územních zisků Tálibánu vzrostly se začátkem odchodu armád USA a NATO ze země. Stahování posledních několika tisícovek vojáků začalo na konci dubna a mělo by skončit do několika měsíců. USA operaci symbolicky ukončí k 11. září, 20 let po teroristických útocích na Spojené státy, které byly důvodem k americké invazi do Afghánistánu.