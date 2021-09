Tálibán rozehnal střelbou malou demonstraci Afghánek za právo na vzdělání

Kábul - V Kábulu se dnes ráno pokusilo krátce demonstrovat šest mladých Afghánek za své právo na vzdělání, jejich protest ale rychle ukončili členové hnutí Tálibán střelbou do vzduchu. Z místa o tom informovali novináři agentury AFP.

Tři mladé ženy s náboženskými šátky a rouškami si v ranních hodinách stouply před dívčí střední školu na východě afghánské metropole s transparentem hlásajícím "Nepolitizujte vzdělávání!". Nápis byl vyveden v angličtině a v darí. "Nelamte nám pera, nespalujte knihy a nezavírejte naše školy," znělo další heslo.

Jen co se k demonstrantkám přidaly tři další s transparentem se slovy "vzdělání patří k lidské identitě", zakročila proti protestu asi desítka ozbrojených tálibů. Ozbrojení muži surově natlačili dívky k zavřeným vchodovým dveřím školy. Jeden tálib zmuchlal transparent a další se snažili zabránit zahraničním novinářům v natáčení. Jeden z tálibů pak vystřelil do vzduchu ze samopalu.

Demonstrantky se nakonec skryly uvnitř školy a tálibové se honili za kameramany a fotografy ve snaze sebrat jim techniku. Jeden z členů Tálibánu uhodil zahraničního kameramana pažbou pušky.

Zásah tálibů řídil neozbrojený muž s vysílačkou, který se představil jako velitel speciálních sil Tálibánu pro Kábul a jeho okolí. Ten pak svým podřízeným nařídil, aby shromáždili skupinku asi deseti zahraničních novinářů, a pronesl k nim řeč.

"Respektuji novináře, ale tato demonstrace nebyla povolená a to je důvod, proč tu nejsou žádní afghánští reportéři," řekl tento vůdce zásahu. "Snažili jste se informovat o nezákonném protestu. Chtěl bych vám připomenout, že v moderních zemích, Francii nebo USA, policie demonstranty bije," dodal.

Začátkem měsíce ozbrojení tálibové rozehnali demonstrace v několika městech včetně Kábulu, Fajzábádu a Herátu, kde byli podle jednoho z aktivistů dva lidé při protestu zabiti. Veškeré demonstrace nová vláda Tálibánu v září zakázala.

Tento měsíc Tálibán vyzval chlapce, aby se vrátili do lavic středních škol, o dívkách se však nezmínil. Mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid poté slíbil, že dívkám navštěvujícím druhý stupeň základních škol a studentkám středních škol bude "co nejdříve" umožněn návrat do školních lavic. Britský list The Guardian upozornil, že podobné taktiky hnutí využívalo za své předchozí vlády v 90. letech minulého století. Hnutí tehdy de facto nedovolovalo dívkám chodit do škol, aniž vydalo formální zákaz.