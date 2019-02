Moskva - Afghánské hnutí Tálibán neplánuje zmocnit se celého Afghánistánu vojensky, ale dává přednost dialogu. Podle zpravodajského serveru BBC News to v dalším vstřícném prohlášení uvedl jeden z vůdců hnutí Šer Muhammad Stanikzáí v Moskvě, kde dnes končí dvoudenní konference o Afghánistánu. Stanikzáí však zároveň zopakoval, že Tálibán nepřistoupí na příměří, dokud se z Afghánistánu nestáhnou zahraniční jednotky. Hnutí rovněž požaduje sepsání nové "islámské ústavy", jež by nahradila tu nynější, která je podle Stanikzáího okopírovaná od západních zemí.

"Stávající ústava je neplatná, protože je okopírovaná ze Západu... je vágní, rozporuplná a představuje překážku pro nastolení míru," prohlásil Stanikzáí, který stál donedávna v čele politického úřadu Tálibánu v Kataru. "Novou ústavu vytvoří ve svobodném prostředí ulemové (muslimští učenci) a akademici. Chceme islámskou ústavu," dodal.

Tálibán vládl Afghánistánu v letech 1996 až 2001 a uplatňoval přitom konzervativní islámské právo šaría. Hnutí nechvalně proslulo diskriminací žen, z nichž naprostá většina neměla přístup ke vzdělání a práci.

Stanikzáí v úterním večerním rozhovoru s novináři řekl, že "ženy se nemusejí bát" rostoucího vlivu Tálibánu, protože hnutí "zaručí jejich práva v souladu s islámským systémem vlády a s afghánskou kulturou". "Budou moci chodit do školy, na univerzity, budou moci pracovat," uvedl.

Obavy ze zhoršení situace žen v případě podílu Tálibánu na vládě v zemi ale Stanikzáí nerozptýlil, když současně kritizoval bojovnice za práva žen. "Ve jménu ženských práv se šíří nemravnost a neislámská kultura. Západní, neafghánské televizní seriály rovněž inspirují ženy k porušování afghánských zvyků," podotkl.

Tálibán již koncem ledna uvedl, že neusiluje o "mocenský monopol" v budoucí afghánské vládě a že hledá způsoby, jak existovat spolu s ostatními. V úterý Stanikzáí přišel s dalším smířlivým výrokem, když prohlásil, že hnutí se nechce zmocnit Afghánistánu silou, protože by to zemi nepřineslo mír. Na základě zkušeností z 90. let, kdy byl Tálibán u moci a čelil odporu různých ozbrojených skupin, jsme dospěli k názoru, že je lepší dosáhnout řešení prostřednictvím jednání, konstatoval Stanikzáí.

Rozhovorů v Moskvě zaměřených na ukončení 17leté války v zemi se účastní představitelé Tálibánu, afghánští opoziční politici, včetně někdejšího prezidenta Hamída Karzáího, a afghánští kmenoví vůdci. V posledních týdnech Stanikzáí a další zástupci Tálibánu rovněž opakovaně vedli mírová jednání se zvláštním americkým vyslancem Zalmayem Khalilzadem.

Tálibán i Američané po skončení posledního kola rozhovorů uvedli, že dospěli k významnému pokroku, konkrétní výsledky ale nezveřejnili. Podle expertů se pokrok týká možného stažení amerických vojáků z Afghánistánu výměnou za záruku Tálibánu, že již nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát.

"Nedovolíme nikomu, aby využíval afghánskou půdu k útokům proti někomu jinému," uvedl v očividné narážce na americký požadavek Stanikzáí. Slíbil také vymýtit pěstování máku v Afghánistánu, který stojí za 90 procenty světové produkce opia. Na územích ovládaných Tálibánem budou podle něj také moci "bez rizika" působit humanitární organizace.

Tálibán odmítá jednat s afghánskou vládou prezidenta Ašrafa Ghaního, protože její činitele považuje za loutky v rukou Spojených států. To v současnosti představuje jednu z hlavních překážek v mírovém procesu.