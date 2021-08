Tálibán převzal letiště a slaví vítězství

Kábul/Washington - Afghánistán zažívá poprvé po bezmála 20 letech první den, kdy na jeho území nejsou žádní zahraniční vojáci. Islamistické hnutí Tálibán, které před dvěma týdny po rychlé ofenzivě ovládlo prakticky celou zemi včetně metropole, převzalo kontrolu i nad letištěm v Kábulu, jež dosud sloužilo jako základna pro evakuaci desetitisíců cizinců a jejich afghánských spolupracovníků. Mluvčí Tálibánu poblahopřál Afgháncům k vítězství nad "okupanty" a k získání nezávislosti a slíbil vytvoření vlády mnoha stran, která bude prosazovat "islámský systém".

Posledních pět amerických letadel odletělo z Kábulu v noci na dnešek krátce po půlnoci místního času (po 21:30 SELČ). Na palubě posledního amerického letadla byl také americký chargé d'affaires Ross Wilson.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) informoval, že americká armáda už neřídí letecký provoz na kábulském letišti a letiště už neposkytuje žádné služby. Mluvčí Tálibánu slíbil, že provoz bude obnoven co nejdříve, o podporu prý může vládnoucí hnutí požádat Katar či Turecko.

V Kábulu po stažení Američanů zazněla oslavná střelba přívrženců Tálibánu. Vozidla s jeho bojovníky projížděla po ranveji v severní, vojenské části letiště Hamída Karzaiho a později se zde pěšky triumfálně prošli také někteří vůdci hnutí.

Po zuby ozbrojení tálibové ještě před úsvitem zkontrolovali hangáry, kde Američané zanechali sedm nyní nepoužitelných vrtulníků CH-47. Americký generál Kenneth McKenzie uvedl, že armáda USA před svým stažením vyřadila na kábulském letišti z provozu letadla, obrněné vozy i systém raketové obrany.

"Blahopřejeme Afghánistánu... Toto vítězství patří nám všem," prohlásil dnes na letišti mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid. "Je to velká lekce pro okupanty a pro naše budoucí generace. Je to také lekce pro celý svět. Je to historický okamžik a my jsme na něj hrdí," uvedl.

"Islámský emirát vedl posledních 20 let válku. Nyní má právo stát v čele budoucí vlády. Je ale nadále připraven vytvořit vládu, v níž budou různé strany," dodal Mudžáhid, který zároveň vyzval bojovníky Tálibánu, aby byli k lidem "vlídní".

"Nyní naše dvacetiletá vojenská přítomnost v Afghánistánu skončila," napsal ve stručném prohlášení americký prezident Joe Biden, který má dnes na téma Afghánistán pronést další projev.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken sdělil, že USA budou nadále pomáhat Američanům, Afgháncům a dalším lidem, kteří se chtějí z Afghánistánu po jeho faktickém ovládnutí radikálním hnutím Tálibán dostat. Podle něj v zemi zůstalo 100 až 200 amerických občanů, kteří chtějí odcestovat. Americká ambasáda v Kábulu ale zůstane prázdná a diplomaté USA, do jejichž agendy spadá Afghánistán, budou působit v Kataru. Podle šéfa britské diplomacie Dominika Raaba se nepodařilo z Afghánistánu včas evakuovat také několik stovek britských státních příslušníků.

Od chvíle, kdy hnutí Tálibán po nečekaně rychlé ofenzívě 15. srpna obsadilo Kábul, Američané spolu se spojenci evakuovali přes 123.000 civilistů. Ruský tisk dnes označil stažení amerických vojsk z Afghánistánu za ponížení velmoci.