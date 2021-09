Tálibán posílá do středních škol chlapce, o dívkách se nezmínil

Kábul - Od soboty se mají chlapci v Afghánistánu vrátit do středních škol. Oznámilo to dnes ministerstvo školství spravované islamistickým hnutím Tálibán. Prohlášení však nijak nezmiňuje dívky a podle agentury AP tento fakt znovu upozorňuje na přetrvávající obavy o omezování jejich práv. Server The Guardian napsal, že radikální hnutí tím fakticky zakázalo dívkám středoškolské vzdělání.

Více než měsíc poté, co se tálibové zmocnili země včetně metropole Kábulu, zůstává většina vzdělávacích institucí zavřená, píše agentura Reuters. Na některých školách, které se od srpna podařilo zprovoznit, podle ní dívky do věku odpovídajícímu šesté třídě výuku navštěvují, stejně jako některé univerzitní studentky. Studentky středních škol se však dosud do tříd vrátit nemohly.

Představitelé Tálibánu už dříve prohlásili, že nebudou opakovat fundamentalistickou politiku předchozí vlády svého radikálního hnutí, která vzdělání dívek zakazovala. Slíbili, že dívky budou moci studovat, pokud se budou vzdělávat ve třídách, kde budou odděleny od chlapců nebo mužů. Hnutí po nedávném ovládnutí Afghánistánu nenařídilo zavření škol, ale uvedlo, že kvůli bezpečnostní situaci se ženy a dívky nemohou účastnit mnoha aktivit, podotkl Reuters.

Od soboty, od začátku afghánského týdne, se tedy mají otevřít střední školy pro chlapce. Toto rozhodnutí znepokojivě připomíná taktiku, jíž Tálibán využíval v 90. letech minulého století, kdy vládl v Afghánistánu, upozornil The Guardian. Hnutí tehdy de facto nedovolovalo dívkám chodit do škol, aniž by vydalo formální zákaz.

Další známkou toho, že Tálibán zpřísňuje omezení vůči ženám, je podle něj předání budovy bývalého ministerstva pro ženské záležitosti v Kábulu obnovenému ministerstvu pro prevenci neřestí a podporu ctností, které bývalo známo jako takzvaná morální policie Tálibánu. Ta trestala ženy, které porušily tehdejší striktní pravidla, kupříkladu zákaz vycházet ven bez mužského doprovodu.

Hnutí se zároveň zdá být poněkud vstřícnější ke vzdělávání žen, vzhledem k otevření základních a vysokých škol pro obě pohlaví, podotýká The Guardian, který však zároveň dodává, že pokud dívky nebudou moci navštěvovat i střední školy, přijdou o možnost studovat i na univerzitách.

Rada bezpečnosti OSN dnes mezitím schválila prodloužení Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) o dalších šest měsíců. Do jejího mandátu bude spadat humanitární a rozvojová činnost, uvedla německá stanice stanice Deutsche Welle (DW). Prodloužení podle agentury Reuters poskytne čas generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi vypracovat doporučení pro další fungování mise vzhledem k současným změnám v zemi.

RB OSN v přijaté rezoluci rovněž zdůraznila potřebu vzniku inkluzivní vlády v zemi a vyjádřila podporu pro "úplnou, rovnocennou a smysluplnou" účast žen na všech úrovních rozhodování. Guterres se už dříve nechal slyšet, že touha Tálibánu po mezinárodním uznání je jediným nástrojem, které mají další země ve snaze prosazovat v Afghánistánu dodržování lidských práv, zejména v případě žen.