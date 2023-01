Tálibán kritizuje prince Harryho za to, jak vzpomíná na zabité v Afghánistánu

Londýn/Kábul - Afghánské radikální vládní hnutí Tálibán dnes kritizovalo britského prince Harryho za to, jak ve svých pamětech s názvem Spare (Náhradník) vzpomíná na 25 lidí, které v Afghánistánu zabil jako střelec na britské vojenské helikoptéře. Harry tvrdí, že o nich nepřemýšlel jako o lidech, ale šachových figurkách odstraněných z šachovnice. Informuje o tom dnes agentura Reuters. Bývalý britský velitel působící v Afghánistánu Richard Kemp televizi BBC řekl, že Harry svými vyjádřeními poškodil svou pověst a ohrozil svou bezpečnost.

Velmi osobní paměti měly celosvětově vyjít 10. ledna, ale ve Španělsku omylem vyšly dříve, a tak z nich mohou agentury i deníky citovat už teď. Vyšlo tak najevo, jak hluboké byly spory mezi Harrym a jeho bratrem princem Williamem, který je následníkem trůnu. V knize se ale objevily třeba také informace o Harryho užívání drog nebo ztrátě panictví.

V jedné části knihy osmatřicetiletý princ vzpomíná na své nasazení v Afghánistánu na přelomu let 2007 a 2008 a znovu v letech 2012 až 2013, kdy byl střelcem v bojovém vrtulníku Apache. Zmiňuje přitom i počet lidí, které zabil. "Nebyla to statistika, která by mě naplňovala hrdostí, ale ani ve mně nezanechala stud," vyjádřil své pocity ve španělské verzi knihy.

"Když jsem se ocitl v žáru a zmatku boje, nepřemýšlel jsem o těch 25 jako o lidech. Byly to šachové figurky odstraněné ze šachovnice, špatní lidé zabití dříve, než mohli zabít dobré lidi," stojí také v knize.

Mluvčí afghánského ministerstva zahraničí vedeného Tálibánem to kritizoval. "Západní okupace Afghánistánu je skutečně ohavným okamžikem v lidských dějinách a komentáře prince Harryho jsou mikrokosmem traumatu, který Afghánci prožili z rukou okupačních sil, jež bez jakékoliv odpovědnosti vraždily nevinné," prohlásil.

Britské ministerstvo obrany, mluvčí krále Karla III. i prince Williama odmítli záležitost blíže komentovat.

Vyjádření prince Harryho však zkritizoval někdejší britský velitel Richard Kemp, který v roce 2003 sloužil v Kábulu. Připustil, že zabití povstalci z řad Tálibánu byli špatní lidé, a nemá ani problém s tím, že Harry prozradil počet nepřátel, které zabil. Na ten naopak prý může být hrdý. Nesouhlasí ale s tvrzením Harryho, že armáda vnímala tálibánce jako "podlidi a figurky na šachovnici, které je třeba srazit".

"To vůbec není pravda. A není to způsob, jakým britská armáda cvičí lidi, jak (Harry) tvrdí," postěžoval si někdejší podplukovník. "Myslím, že taková vyjádření neodrážejí skutečnost, jsou zavádějící a potenciálně cenná pro lidi, kteří chtějí britské síly a britskou vládu poškodit. Takže se domnívám, že to byla chyba úsudku," řekl Kemp.

Komentáře k působení v Afghánistánu však mohou dále ohrozit Harryho bezpečnost, obává se Kemp. Lidi sympatizující s Tálibánem by to podle něj mohlo "vyprovokovat k pokusu o odplatu".