Tálibán dobyl další provinční středisko, s vládou se neshodl na klidu zbraní

Kábul/Ženeva - Islamistické hnutí Tálibán se dnes v Afghánistánu zmocnilo dalšího provinčního střediska, od pátku jich tak obsadilo už šest, včetně strategicky důležitého Kunduzu. Mluvčí politického vedení tohoto povstaleckého hnutí v neděli stanici Al-Džazíra řekl, že s afghánskou vládou nepanuje shoda na uzavření dohody o klidu zbraní. Ofenziva povstalců je podle něj reakcí na vládní kroky. Podle něj to byla vláda v Kábulu, která vyvolala střety. Tálibán také varoval Spojené státy před vojenským zásahem ve prospěch vedení země.

Tálibán začal postupovat afghánským územím s nečekanou rychlostí od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat. Za samotnou neděli hnutí získalo kontrolu nad třemi provinčními středisky, dnes do jeho rukou padlo město Ajbak v severní provincii Samangan, informovala agentura Reuters.

Zřejmě nejvýznamnějším úspěchem je dobytí Kunduzu. Město, které má více než čtvrt milionu obyvatel, je pokládáno za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležité. Mít pod kontrolou Kunduz tak znamená mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy, uvedla stanice BBC. Povstalci už město dobyli v letech 2015 a 2016, ale nedokázali je dlouhodobě udržet.

Stanice Al-Džazíra uvedla, že americké bombardéry B-52 podnikly v sobotu večer nálety na pozice Tálibánu v okolí města Šibirchan, které povstalci týž den i dobyli. Mluvčí Tálibánu vyzval Spojené státy, aby do střetů mezi afghánskými silami nezasahovaly.

Loni v září afghánská vláda začala jednat v Kataru s Tálibánem o budoucím uspořádání země. Rozhovory ale zatím příliš nepokročily. Zahraniční země varovaly povstalce, že se Afghánistán stane v mezinárodním společenství "vyděděncem", pokud se zmocní vlády nad zemí vojenskou silou.

Podle koordinátora humanitární pomoci OSN Martina Griffithse bylo jen v červenci zabito nebo zraněno více než 1000 lidí při útocích v provinciích Hílmand, Kandahár a Herát. Griffiths dnes vyzval k ochraně civilního obyvatelstva v Afghánistánu. "Jsem kvůli zhoršující se situaci krajně znepokojen," uvedl zástupce OSN v Ženevě.

Tálibán mezitím kromě šesti provinčních metropolí ovládl i více než 160 ze 400 afghánských okresů. Griffiths dnes podpořil výzvu OSN k příměří a vyzval k zajištění bezpečnosti a svobody pohybu pracovníků humanitárních organizací v Afghánistánu.