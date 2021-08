Tálibán dobyl další provinční střediska, ze 34 jich ovládá 18

Kábul - Islamistické hnutí Tálibán, které v letech 1996-2001 vládlo nad třemi čtvrtinami Afghánistánu, postupuje nyní afghánským územím s nečekanou rychlostí od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat. Bojovníci Tálibánu přebírají kontrolu nad dalšími strategicky významnými lokalitami. Za uplynulý týden se zmocnili 18 provinčních metropolí, kterých je celkem 34, a kontrolují většinu severu, západu a jihu země. Podle některých expertů jsou tito radikálové nyní vojensky nejsilnější od roku 2001 a kontrolují 65 procent území Afghánistánu.

Historickou dohodu, která se stala základem pro stažení amerických vojsk a dalších zemí NATO z Afghánistánu, podepsaly USA s Tálibánem loni v únoru v katarské metropoli Dauhá. Samotné stahování začalo letos 1. května. Odchod z Afghánistánu Američané koordinují s vojsky dalších zemí NATO a jejich spojenců, dohromady se jedná asi o 7000 vojáků. Posledních 12 českých vojáků s materiálem z alianční mise v Afghánistánu se vrátilo do Česka na konci června. Mise se od roku 2002 účastnilo na 11.500 českých vojáků, 14 jich zahynulo.

Řada zemí se rozhodla evakuovat část svých diplomatů a občanů nebo spolupracujících Afghánců. Mezinárodní organizace Human Rights Watch totiž uvádí, že bojovníci Tálibánu lidi, kteří spolupracovali se západními silami, zabíjejí.

Washington ve čtvrtek oznámil, že na letiště v Kábulu vyšle 3000 amerických vojáků, aby pomohli s evakuací diplomatů, amerických občanů a místních spolupracovníků. Británie chystá obdobný krok a pošle do země 600 vojáků, kteří pomohou britským státním příslušníkům a afghánským tlumočníkům v evakuaci ze země. Také Kanada vyšle do afghánského hlavního města Kábulu speciální jednotky, jejichž úkolem bude asistovat při evakuaci zaměstnanců kanadské ambasády před jejím uzavřením. Dánsko současným i bývalým místním zaměstnancům své ambasády v Kábulu a afghánským spolupracovníkům dánských ozbrojených sil umožní dočasný dvouletý pobyt.

Ve středu Německo oznámilo, že kvůli rychlému zhoršení konfliktu v Afghánistánu dočasně přeruší deportace afghánských žadatelů o azyl. Ke stejnému kroku přistoupilo také Nizozemsko a další státy včetně Francie a Švýcarska.

Česká vláda na konci července schválila program pomoci tlumočníkům, kteří pracovali ve prospěch české armády v Afghánistánu, a jejich rodinám. Program předpokládá finanční pomoc i možnost azylu. Podle iniciativy Zachraňte tlumočníky, která sdružuje veterány, vojáky, organizace prosazující ochranu lidských práv a některé osobnosti veřejného života, ale vláda při pomoci civilním afghánským spolupracovníkům postupuje pomalu a netransparentně. Nabízet těmto lidem, kterým hrozí smrtí povstalecké hnutí Tálibán, finanční pomoc místo přesunu do bezpečí jim život nezachrání, uvedla v tiskové zprávě iniciativa. Ministr vnitra Jana Hamáček dnes oznámil, že Česko deportace Afghánců nezastaví.

Problematické postavení mají spolupracovníci EU, která má v Kábulu diplomatické zastoupení, pro něž pracuje poměrně velká skupina Afghánců. Téměř stovka z nich má s EU oficiální pracovní smlouvu; nejedná se pouze o tlumočníky, ale také o manažery či politické a jiné poradce. Kromě toho další Afghánci při misi EU pracují jako kuchaři, uklízeči, recepční či číšníci. Jak napsal v týdnu dánský list Weekendavisen, EU není stát a nemůže vydat někomu vízum či udělit azyl. To může udělat podle listu pouze příslušný stát evropské sedmadvacítky a žádná z těchto zemí se dobrovolně nepřihlásila, že by situaci pomohla vyřešit.

Hlavní milníky letošní ofenzivy Tálibánu:

6. srpna - Do rukou Tálibánu padla první provinční metropole; jeho bojovníci se zmocnili města Zarandž v provincii Nimrúz.

7. srpna - Tálibán ovládl město Šibirchan, metropoli provincie Džauzdžán na severu země.

8. srpna - Tálibán dobyl severoafghánský Kunduz, metropoli stejnojmenné provincie, která leží u hranic s Tádžikistánem. Kunduz je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy. Krátce na to hnutí ovládlo i město Saripúl, správní středisko stejnojmenné provincie na severozápadě Afghánistánu, a později také město Tálikán, které je správním střediskem severoafghánské provincie Tachár.

9. srpna - Do rukou Tálibánu padlo město Ajbak v severní provincii Samangan.

10. srpna - Tálibán dobyl Púli Chumrí v provincii Baghlán a město Faráh ve stejnojmenné provincii.

11. srpna - Tálibán ovládl město Fajzábád na severu země v provincii Badachšán.

12. srpna - Bojovníci Tálibánu obsadili město Ghazní ve stejnojmenné provincii. Ze správních středisek, které Tálibán od květnového zahájení své ofenzivy dobyl, je Ghazní nejblíže k afghánské metropoli Kábulu. Dále obsadili města Herát, třetí největší afghánské město, a druhé největší afghánské město Kandahár.

13. srpna - Tálibán se zmocnil města Laškargáh, které je správním centrem jihoafghánské provincie Hílmand. Do rukou Tálibánu bez boje padl také Čaghčarán, správní středisko provincie Ghór v centrální části země, a metropole provincie Badghís Kaláje Nau. Tálibán se dnes zmocnil také správních středisek provincií Zábulu (Kalát), Uruzgánu (Tarín Kút) a Lógaru (Púli Alam).

Z velkých měst v rukou afghánské vlády tak zůstávají už jen tři: Kábul, Mazáre Šaríf a Dželálábád.