Litvínov - Talentovaný hokejový útočník Jan Myšák je blízko své premiéry v extralize a může v dresu Litvínova překonat 31 let starý rekord klubové legendy Roberta Reichla. Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa debutoval v roce 1987 v nejvyšší soutěži ve věku 16 let, dva měsíce a 27 dnů. Pokud Myšák nastoupí v pátek 14. září v Mladé Boleslavi, bude o sedm dní mladší.

"Bylo by hezké, kdyby se to povedlo. Ale nekoukám na to. Chci se dostat stabilně do týmu," řekl novinářům Myšák, který v přípravě nastupuje dokonce v elitní formaci s Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem. "Já se chci hlavně v týmu udržet celou sezonu. Chci ukázat, že na to mám. Když se mi to povede, tak bych si chtěl třeba zahrát i mistrovství světa do 18 let," odhalil další cíle a motivaci.

Je vděčný za příležitost, kterou ve svém věku v prvním týmu dostává. "Chtěl bych hlavně poděkovat vedení za čas, který mi dali v přípravě. Myslím, že to nebylo úplně špatné, a budu se dál snažit hrát co nejlépe," prohlásil Myšák.

V juniorském týmu má na kontě zatím jen šest utkání z minulé sezony a připsal si v nich osm bodů za dvě branky a šest asistencí. Teď jej čeká další skok. "Minulý rok jsem hrál za mladší dorost, za starší, za juniory a najednou áčko. Je to hodně rychlé. Moc se těším, jestli dostanu šanci," řekl Myšák.

Souhru s týmovými hvězdami Hüblem a Lukešem si vychutnává. "Snažím se, abych se někam posunul. Je nádhera, když můžu nastoupit vedle Viktora Hübla a Františka Lukeše. V přípravě nás trenér dával dohromady, co to šlo. Užil jsem si to," prohlásil litvínovský talent.

S větším zájmem o svou osobu při posunu na extraligovou úroveň nemá problém. "Myslím, že mám výhodu v tom, že na mě tyhle věci moc nepůsobí, dál se budu snažit nevnímat, co kolem mě je. Vím, že kdybych do toho zapadl, dostal by mě tlak úplně jinam," prohlásil.

Myšákovým snem je NHL a doufá, že by mohl působením v Česku jít ve stopách například Martina Nečase z Caroliny. "Martin Nečas se takhle dostal dál, výborně se umístil na draftu, hrál skvěle extraligu. Jde to taky a mně se to líbí," poukázal na cestu dosavadní opory Komety Brno.

Myšák dnes s Litvínovem podepsal čtyřletou smlouvu a musí skloubit hokejovou kariéru i se studiem. "Chodím na gymnázium v Litvínově, mám tam individuální plán. Od nového školního roku jsem tam ještě nebyl, ale taky tam musím. Domluvíme se, že budu chodit buď ráno, nebo po tréninku. Myslím si, že to zvládnu. Škola je hodně důležitá. Kdyby třeba teď přišlo zranění, vrátím se do normálního školního života a budu ji dělat naplno," prohlásil.

Myšákův otec Petr je součástí realizačního týmu Vervy v roli klubového lékaře. "Mamka zase na zápasy nechodí vůbec, zůstává doma, bojí se. Když jsem v Chomutově ošklivě spadl, byla vyděšená. Ale dobrý, to zvládne," dodal Myšák.