Talent Menšík trénoval pět ní s Djokovičem, který ho pozval do Bělehradu

Bělehrad - Finalistovi juniorky Australian Open Jakubu Menšíkovi se v minulých dnech splnil velký sen, když se setkal se svým vzorem Novakem Djokovičem. První hráč světa ho pozval do svého tenisového centra v Bělehradě, kde strávil necelý týden a s Djokovičem si každý den dvě hodiny zatrénoval.

"Mohl jsem dělat všechno co on a díky tomu nahlédnout pod pokličku tréninkového programu. Nebylo nic, na co by neodpověděl mně nebo mým trenérům," uvedl Menšík v tiskové zprávě.

Šestnáctiletý talentovaný hráč si vyslechl pozvání přímo od Djokoviče, který mu zavolal pár dní poté, co se Menšík vrátil z Melbourne. "Nevěřil jsem svým očím a uším. Říkal, že viděl moje finále, kdy mě na konci třetího setu chytly křeče do stehen, ale já se snažil i za cenu velkých bolestí zápas dohrát. Obdivně se vyjádřil k mému výkonu," popsal Menšík.

Boj o juniorský titul v Melbourne s Američanem Brunem Kuzuharou prohrál po třech hodinách a 43 minutách. Arenu Roda Lavera opouštěl vyčerpaný a v křečích na vozíku.

Pět dní ve společnosti Djokoviče bere Menšík jako velkou inspiraci. "Chová se jako úplně normální člověk, který si s vámi popovídá o všem, je milý a vnímavý. Velkou péči věnuje svému zdraví, pečlivě naslouchá svému tělu i mysli a vše dělá opravdu naplno. I proto je tak dobrý. Těším se, že neocenitelné zkušenosti, které jsem od něj získal, zařadíme do mých tréninkových plánů i zápasů," uvedl třetí hráč juniorského žebříčku.