Takový hráč jako Baroš tady bude chybět, řekli bývalí spoluhráči

Praha - Bývalí reprezentační spoluhráči útočníka Milana Baroše se v anketě ČTK shodli, že s koncem jeho profesionální kariéry přišel český fotbal a první liga o další velkou osobnost z výjimečné generace. Vyzdvihli nejen jeho hráčské kvality, ale i týmového ducha, velké srdce a bojovnost. Rovněž ocenili, že se několikrát dokázal vrátit po zranění a v Baníku Ostrava vydržel hrát až skoro do 39 let.

"Bary prožil skvělou kariéru. Je obdivuhodné, že dokázal hrát na profesionální úrovni tak dlouho. I když už logicky tu svou rychlost ztratil, pokaždé když šel na hřiště, přinesl oživení. Pokryl si míč, připravil akci spoluhráči, nebo se sám do gólovky dokázal dostat. Na to, co dokázal, můžete říct jediné: klobouk dolů. Takový hráč tady bude jednoznačně chybět," řekl bývalý obránce Tomáš Ujfaluši.

"Tyhle kluky, jako je Milan, mám rád, jsou to takoví bouřliváci. Ve fotbale toho dokázal jako málokdo. Měl jsem ho rád jako hráče i jako kluka. Myslím, že je škoda pro český fotbal, že končí. Odchází další z té generace, která toho hodně dokázala a která bavila lidi. Současní hráči, kteří se dostávají ven, by si z těchto kluků měli brát příklad," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Baroše vedl, když trénoval reprezentaci. "Měli jsme spolu vždy dobrý vztah na rovinu a to je dodnes. Když se mu něco povede, nebo má nějaké výročí, zavolám mu. Samozřejmě měl určité výstřelky, ale to k těmto velkým a mediálně zajímavým hráčům prostě patří. Před těmi zhruba 10 lety, když jsem byl u nároďáku, ho měli někteří novináři jako, dá se říct, lovnou zvěř. Ale myslím, že si s tím poradil dobře. Dokázal střílet góly v lize, v cizině, za nároďák. Určitě patří k top útočníkům české historie," dodal.

Baroš zažil nejlepší chvíle kariéry na evropském šampionátu v roce 2004, kde ovládl tabulku kanonýrů, a v následné sezoně 2004/05, kdy s Liverpoolem vyhrál Ligu mistrů. S 41 góly je druhým nejlepším střelcem reprezentační historie za Janem Kollerem.

"Samozřejmě nevím, jak pro Baryho, ale pro mě bylo nejvíc to vítězství v Lize mistrů. Bary to asi bude mít podobně. Ale když mi někdo řekne jméno Milan Baroš, tak se mi spíš vybaví jako obrovský srdcař než ty úspěchy. Samozřejmě měl i nějakou nálepku v novinách, to bylo i dobou. Před 20 lety by vše prošlo, teď uděláte nějakou sebemenší chybu a hned se to nafoukne," uvedl bývalý záložník Vladimír Šmicer, který s Barošem vyhrál v Liverpoolu Ligu mistrů.

"Občas možná provedl nějaké věci, ale i to, jak třeba pomohl Baníku, že mu dal milion, jen dokazuje, jaký byl srdcař. To snad neudělal nikdo. Ten jeho přesah je víc než fotbal, má to v krvi. Umí tmelit partu, kluci za ním stáli. Uměl vzít zodpovědnost na sebe. To, že se prosadil v útoku Liverpoolu, dokazuje, že byl jeden z nejlepších útočníků nejen u nás, ale svého času i v Evropě," dodal Šmicer.

Baroš měl podle bývalých spoluhráčů vynikající kariéru. Vedle Liverpoolu si odchovanec Baníku zahrál třeba za Lyon či Galatasaray Istanbul. "Po portugalském šampionátu se dokonce mluvilo o tom, že by mohl přestoupit do Barcelony. Zářil v Liverpoolu, v dalších velkých klubech a já jsem moc rád, že jsem si s ním mohl rok zahrát v Galatasarayi, to bylo fajn období. Oběma se nám tam dařilo, mám na to krásné vzpomínky," uvedl Ujfaluši.

"Vsadím se s kýmkoliv, že takový hráč, jako byl Bary a s ním třeba Dino Koller, tady hodně dlouho nebude. To duo Baroš - Koller, to je přece i ve světovém měřítku tak fantastická útočná dvojice, moc takových v historii nebylo. Čas to podle mě ještě více zvýrazní. Já před Baryho kariérou smekám, takových fotbalistů je opravdu málo," řekl další bývalý obránce Marek Jankulovski.

Někdejší spoluhráči ocenili i to, že osmatřicetiletý útočník dokázal hrát na nejvyšší úrovni tak dlouho. "Já ho obdivuji, že to vydržel až skoro do 39 let a několikrát se dokázal vrátit na ligové trávníky," uvedl bývalý obránce Zdeněk Grygera.

Podle něj mohla v Barošově rozhodování hrát roli i koronavirová pandemie. "Celé jaro bylo specifické. Nehrálo se, život se zastavil a to pak člověk má více času na přemýšlení, což také mohlo hrát roli při rozhodování. Teď mu přeji, aby se dal zdravotně dohromady a aby pak našel svoje místo ve fotbale, ať už to bude v jakékoliv pozici," dodal Grygera.