Takový den jsem ještě neměl, přiznal Rulík po příchodu do Pardubic

Pardubice - Hodně atypický den dnes zažil hokejový trenér Radim Rulík. Ráno formálně předčasně ukončil angažmá v extraligové Mladé Boleslavi a jen o pár hodin později byl oficiálně představen jako nový hlavní kouč Pardubic. Vedení Dynama si šestapadesátiletého trenéra vybralo jako osobu, která má Východočechy dovést v příští sezoně k úspěchu. A neodradil jej ani fakt, že muselo Rulíka vyplatit z platné smlouvy.

Fotogalerie

"Byl to zvláštní den. Ještě jsem takový neměl," řekl Rulík novinářům po dnešním uvedení do funkce v Pardubicích.

Hlavním důvodem, proč se rozhodl Mladou Boleslav opustit, byla skutečnost, že v klubu působil již čtyři roky. "Byl jsem maximálně spokojený, ale já vždy, když jsem byl u týmu pátou sezonu, tak to nebylo ono. A nechtěl jsem to zopakovat v Boleslavi. Vše jsem zvážil a rozhodl jsem se, že je ideální čas se rozhodnout pro změnu," uvedl a dodal, že se cítil "okoukaný". "S pátým rokem jsem neměl v Plzni ani v Litvínově dobrou zkušenost," podotkl.

Jednání o odchodu z Mladé Boleslavi prý nebylo příjemné. "Měli jsme výborný vztah s hráči, s kabinou. Jednoduché to nebylo," přiznal Rulík. Řekl, že chápe, že bylo vedení Středočechů trochu zaskočeno jeho rozhodnutím odejít.

Od majitele Východočechů Petra Dědka dostal za úkol, aby tým hrál divácky atraktivní hokej a pohyboval se v popředí tabulky. A poté výrazně uspěl v play off. "Chtěl bych, abychom hráli atraktivní hokej, jaký Pardubice hrály, když patřily k nejlepším týmům ligy. Technický, kombinační. Takový, který nabudí fanoušky," řekl Rulík, který si jako asistenty zvolil Richarda Krále a Marka Zadinu.

Král byl přitom v minulé sezoně hlavním trenérem Dynama. "Co bude jeho přínosem? Znalost hráčů, znalost prostředí. Byl to excelentní hráč a s takovými lidmi rád spolupracuji. Naposledy to byl Pavel Patera. Každého to obohatí," poukázal Rulík na svého dlouholetého spolupracovníka v Mladé Boleslavi.

V Pardubicích bude Rulík spolupracovat s řadou hvězdných hráčů. Dynamo sice ještě jména posil neoznámilo, ale majitel klubu dopředu avizoval, že by na východ Čech mělo přijít několik elitních českých hráčů z extraligy i z KHL. Mluví se například o Davidu Musilovi, Peteru Čerešňákovi, Lukáši Radilovi, Lukáši Sedlákovi, Tomáši Hykovi nebo Romanu Willovi.

"Je potřeba, aby se udělalo maximum pro to, aby si to za co nejkratší dobu co nejrychleji sedlo. Někdy je to problém větší, někdy menší. Strašně důležité je, aby mužstvo mělo dobrý charakter. Některé hráče znám a jsou na této úrovni. Věřím, že je to po této stránce dobře sestavené a to je prioritní," řekl Rulík. Jména posil Dynamo zveřejní na začátku května. "Pokud jsou hráči profíci, dá se dospět k cílům," uvedl.

Navíc budou muset všichni akceptovat svou roli v týmu. "Bude to téma. Pokusím se na to připravit a zvládnout to," řekl Rulík, jenž počítá s tím, že všichni hráči budou mít společný cíl. "Doufám v to, že se vytvoří dobrý tým, soudržná parta kluků a budou chtít rozdávat fanouškům radost," řekl Rulík, jenž u podobně hvězdného týmu působil v sezoně 2002/03 v Omsku. Tehdy byl asistentem Ivana Hlinky. "To byla moje první zkušenost s trošku nabouchaným týmem," podotkl.