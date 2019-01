Mladá Boleslav - Skvělou premiéru v mladoboleslavském dresu dnes zažil hokejový útočník Radim Zohorna. Zatímco v 35 zápasech za Brno v této sezoně vstřelil jen jednu branku, v dresu Středočechů se uvedl hned dvěma góly. I díky němu Mladá Boleslav zvládla přestřelku s Hradcem Králové a vyhrála 8:5.

"Byly to nervy až do konce zápasu, ale hlavní je, že jsme vyhráli a máme tři body. To, že dám dva góly, jsme si nepředstavoval ani ve snu, ale musím se zlepšovat. Nehrál jsem moc dobře," řekl Zohorna po utkání. "Ukázalo se, jaká je tady síla týmu. Makali jsme až do konce a šli jsme si pro vítězství," radoval se dvaadvacetiletý útočník.

Souboj Mladé Boleslavi a Hradce byl plný obratů. Hosté nejprve vedli 2:0, domácí otočili stav na 3:2, ve druhé třetině poté vedli 5:3 a Východočeši ve třetí části srovnali na 5:5. Na tři góly v rozmezí 56 sekund v závěru ale již odpovědět nedokázali.

"Pořád jsme si říkali, že budeme hrát svoji hru a dařilo se nám to," řekl Zohorna, který nastupoval v útoku s Pavlem Musilem a Martinem Látalem. "Trošku jsem jim to kazil. Je potřeba, abych se zlepšil. Snad se ale sehrajeme a do dalších zápasů to bude dobré," přál si odchovanec Havlíčkova Brodu, který dostal šanci i v přesilových hrách.

"Oproti Brnu se cítím výborně," řekl Zohorna a přiznal, že nečekal, že jej Kometa vymění do jiného klubu. "Zaskočilo mě to, ale to je život. V Kometě jsme byl sedm let, od dorostu. Je to nový impulz. Musím makat, abych tady dostal prostor," uvedl Zohorna.

Přínos nové posily ocenil i trenér Pavel Patera. "Jsme rádi, že mu to tam padlo hned na začátku, protože každému hráči to v novém týmu pomůže. A pak se samozřejmě lépe začlení," řekl Patera a pochválil Zohornu, že chodil do soubojů před brankou. "Tam padají góly. Takové hráče jsme potřebovali," dodal olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa.