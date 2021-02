Takové fanoušky nám může závidět celá liga, prohlásil Klusáček

Praha - Trenéra fotbalistů Bohemians 1905 Luďka Klusáčka nadchlo několik desítek diváků, kteří v Ďolíčku navzdory sílícímu sněžení a mrazivému počasí na štaflích naproti hlavní tribuně vytrvale povzbuzovali "Klokany" v duelu 18. kola první ligy s Brnem. Odměnou jim byla výhra 2:1 nad nováčkem soutěže. Částečná divácká kulisa v době prázdných hledišť kvůli opatřením v boji proti koronaviru potěšila i kouče Zbrojovky Richarda Dostálka.

"Je to fantastické. Jsou to fanoušci, které nám může závidět celá liga. Mají moje velké uznání a to samé i od hráčů. V tomhle počasí tam i s přestávkou vydržet víc než 90 minut, to je neuvěřitelné. Děkujeme za podporu," řekl na tiskové konferenci Klusáček.

Příznivce chválil i Dostálek. "Vždy je příjemné, když se hraje fotbal před návštěvou. Tady ten stadion tomu napomáhá, lidi se mohli přes zídku dívat a zafandit. Konečně jsme si po dlouhé době připadali jako na fotbale," uvedl šestačtyřicetiletý bývalý záložník Slavie, Kazaně, Slovácka či Brna.

Bohemians vyhráli poprvé v sezoně dvě kola po sobě a upevnili si 12. místo. Na první sestupovou příčku mají náskok 11 bodů. "Dá se říct, že jsem klidnější. Musíme se na to dívat tak, že jsme teprve v polovině soutěže, ač to zní neuvěřitelně. Věřím, že tato výhra nám dodá klid a zlepší se i naše výkony," prohlásil Klusáček, který v úterý oslaví 54. narozeniny.

Podle něj mužstvu výrazně pomohl triumf na Letné proti Spartě v minulém kole. "Cítil jsem v týdnu, že vítězství na Spartě dodalo klukům hodně zdravé energie. Trénink získával na kvalitě, každý se chtěl ukázat. Jsou to příjemné starosti," řekl někdejší obránce Slavie, Bohemians 1905, Benešova nebo Liberce.