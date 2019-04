Brno - Když koncem ledna zkušený hokejový obránce Zbyněk přicházel do brněnské Komety, snil o tom, že ve svých 36 letech získá první velkou trofej, titulu českého mistra se ale nedočkal. Šampioni z předchozích dvou let vypadli v semifinále s Libercem a otec tří dětí byl z vyřazení evidentně naměkko. O své hokejové budoucnosti nechtěl mluvit.

Zatím jej nezviklalo ani fantastické prostředí a atmosféra, jakou dokážou vytvořit brněnští fanoušci. "Hrál jsem tolik let NHL, ale tohle jsem nikde nezažil, až tady v Brně," vysekl poklonu publiku. "Běhala mi husí kůže po těle. Jsem rád, že jsem to zažil. Lidi byli teď zklamání jako my, ale poděkovali nám, to o svědčí o všem," dodal.

V 21 letech vyhrál Michálek Calder Cup s Houston Aeros v nižší zámořské lize AHL. Dostal se do NHL, v ní odehrál 810 utkání, ale ke Stanley Cupu se v Minnesotě, Phoenixu, Pittsburghu ani v St. Louis nepřiblížil, natož aby ho zvedl nad hlavu. Loni v březnu to zkusil ve Spartě, s níž ale vypadl v předkole play off. Letos v lednu se po desetiměsíční herní pauze domluvil s Kometou. "Jdu do týmu, kde je velká šance získat titul," říkal tehdy majitel stříbra a bronzu z mistrovství světa.

Vyřazení ho vzalo snad jako žádného jiného hráče Komety. Na sklonku kariéry se mu rozplynul velký sen. Jeho hodnocení tří měsíců v Kometě bylo často přerušováno pauzami, v nichž dojatý hráč hledal slova. "Byla to těžká série, třikrát se šlo do prodloužení. Musíme si sportovně přiznat, že Liberec byl lepší, svěžejší. Měli víc šancí. Je to sport, vyhrát může jen jeden, my to musíme prostě přijmout," komentoval sérii s vítězem základní části.

Příčiny semifinálového vyřazení nechtěl nijak zvlášť rozebírat. "Člověk by mohl najít spoustu malých věcí, spoustu detailů, ale rozbor nechám na těch, kteří jsou za to placeni. Nám moc nešly přesilovky, nedávali jsme góly. Oni měli na play off moc šancí, nás zachraňoval Čiliak. Dál rozebírat se mi to nechce. Bolí to," řekl.

Brněnského angažmá vůbec nelituje a děkoval majiteli Liboru Zábranskému i spoluhráčům za přijetí. "Poznal jsem parádní organizaci, byla radost tady hrát. Moc jsem si to užíval, i když to dopadlo takto. Já jsem sem přijel vyhrál titul, je to pro mě zklamání. Ale už jsem to zažil v kariéře několikrát, bude to trvat, než to přebolí," uvedl.

Proč je Kometa podle Michálka tak úspěšná? "Libor Zábranský se všemi jedná férově a každý ví, na čem je. Daří se zařazování mladých, i mimo led. Každý zde má svoje místo. Takových klubů v českém hokeji moc není a to mu podle mě chybí," konstatoval.

Michálek, který má rodinu v Americe, zatím o pokračování či případném konci hokejové kariéry nechtěl hovořit. "Nevím, zatím to nechám bez komentáře. Teď jsme jako tým prohráli, musíme to vzít sportovně a nechci se bavit o tom, co bude dál se mnou," prohlásil.