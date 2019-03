Plzeň - Před rozhodujícím sedmým zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy byl kapitán Plzně Milan Gulaš nezvykle hodně nervózní, v samotném utkání se mu ale hned od začátku dařilo. Při prvním střídání se asistencí podílel na gólu Jakuba Poura, v 6. minutě poté sám zvýšil na 2:0. I díky němu nakonec Západočeši duel vyhráli 3:2 a postoupili do semifinále.

"Po průběhu série je to velká úleva. S Olomoucí to bylo extrémně těžké a musím říct, že dlouho nepamatuju takhle skvělou sérii. Klobouk dolů před nimi. To, co je dostalo na 6. místo po základní části, tak ještě dokázali zlepšit. Měli jsme to extrémně těžké a o to více si postupu ceníme a vážíme. Jsme hrozně rádi, že jsme dokázali postoupit do semifinále," řekl Gulaš po zápase.

Plzeň byla jako třetí tým dlouhodobé části soutěže papírovým favoritem série, s Olomoucí ale musela tvrdě bojovat. "Co rozhodlo? Těžká otázka. Samozřejmě, rozhodoval dnešní sedmý zápas. Celkově to ale bylo jako na houpačce. Vedli jsme, pak jsme v sérii prohrávali 2:1, vedli 3:2, 3:3. Dnes byl extrémně důležitý vstup do zápasu," poukázal Gulaš na fakt, že Indiáni v 11. minutě vedli 3:0.

Spoluhráči podle něj dokázali hned na začátku přetavit v góly odhodlání, které z týmu cítil. "Myslím si, že to pro nás může být psychická vzpruha do semifinále," uvedl třiatřicetiletý útočník, jenž byl ale sám před utkáním nervózní. "Bylo to strašné. Nevěděl jsem, jestli si mám na gauči sednout nebo lehnout. Dlouho jsem nebyl před zápasem tak na špičkách. Furt jsem na to myslel. Máte nějakou zodpovědnost za fanoušky, za tým," přiznal.

Plzeň se nakonec dokázala vyrovnat i s nevydařeným šestým zápasem série na ledě Olomouce. "Byl to asi náš nejhorší výkon v celé sezoně. Nic nám nesedlo. Možná tam byla i nervozita. Bavili jsme se o tom, že poslední krok je nejtěžší a my jsme absolutně nezvládli specifické prostředí v Olomouci. Stejně jako u nás tam byla úžasná atmosféra. O to více jsme rád, že jsme sedmý zápas zvládli," řekl.

Západočeši dokázali Olomouc v play off vyřadit již potřetí od roku 2016. Tentokrát ale měli s Hanáky nejvíce práce, v minulosti vyhráli vždy 4:1 na zápasy. "Oproti loňsku to byl diametrální rozdíl. Je vidět, že trenéři v Olomouci dělají skvělou práci. Mají propracovaný herní systém. Věděli jsme, že tolik gólů dávat nebudou, ale dokázali nás eliminovat v útočném pásmu. Měli jsme s tím problémy, navíc dobře přecházeli do útoku," přiznal Gulaš.

Svěřence trenéra Ladislava Čiháka teď čeká krátký odpočinek a ve středu vstoupí do semifinále proti Třinci. I přes náročnou čtvrtfinálovou sérii se podle Gulaše cítí dobře. "Myslím si, že to nebude problém. Sice se v průběhu série objevovalo, že ti mají lepší fyzičku než jiní, ale to je hra. Měli jsme skvělou letní přípravu a v sezoně jsme to dokázali zužitkovat. Neměli jsme žádný problém s fyzičkou a teď máme plno dnů, abychom zregenerovali. Můžeme mít i výhodu, že jsme rozehraní a Třinec dlouho stál. V prvním zápase na ně bude doma velký tlak," řekl.