Takhle nemá člověk z gólu ani radost, řekl jediný střelec Zohorna

Bratislava - Člen čtvrté útočné formace Tomáš Zohorna se stal po dlouhé době prvním semifinálovým střelcem českých hokejistů na velkých akcích. Čekání na gólovou radost ukončil snížením na 1:5 v závěru semifinále mistrovství světa proti Kanadě po 263 minutách a 14 vteřinách. Právě tolik času bylo odehráno od zásahu Michaela Frolíka do sítě Slovenska 19. května 2012 v Helsinkách.

Zohorna byl přes dlouhý seriál šancí jediným úspěšným střelcem na české straně, navíc za stavu 0:5, kdy už bylo o postupujícím do nedělního finále rozhodnuto. "Takhle z toho člověk ani nemá radost... Byl bych mnohem radši, kdybychom vyhráli a nedal jsem gól, ale to už je teď jedno," řekl jednatřicetiletý útočník ruského Chabarovsku v rozhovoru s novináři.

Od Frolíkova gólu nedokázali čeští hokejisté překonat brankáře soupeřů nejen v semifinálových bojích MS 2014 v Minsku proti Finsku a rok nato s Kanadou, ale nepovedlo se jim to ani loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu proti ruskému výběru. Mezitím se odehrálo 12 celých třetin, v nichž Češi neskórovali.

"Na náhodu nevěřím a náhoda to není," prohlásil Zohorna. "Je to zápas o všechno. Buď jdeš do finále, nebo do zápasu o třetí místo. Nevím, co se dneska stalo. V obraně nám tam chyběly některé věci a Kanaďané to potrestali," uvedl.

Poté, co se ve čtvrtfinále oddělí nejlepší kvarteto na turnaji, lehkost z českých hokejek se v posledních letech vytrácí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy svěřenci kouče Miloše Říhy nastříleli za osm zápasů 44 gólů, v průměru 5,5 branky na utkání.

"Když se jde do semifinále, je tam vždy soupeř, který potrestá každou chybu. Čtyři týmy v semifinále jsou vyrovnané. Počítali jsme s tím, ale i my jsme super tým. Co k tomu říct, hraje se na góly. Není to náhoda, musí se pro to něco dělat. Chodili jsme málo do brány, ulehčili jsme to Murraymu, aby šance vychytal. Tak to prostě je," připustil Zohorna.

V mnoha ohledech byl přitom zápas vyrovnaný. "V nějakých úsecích jsme byli i lepší. Rozhodlo to, že jsme udělali velké chyby v obraně a dostávali to volní hráči, kteří dávali góly. Před bránou je to boj a v tom to hodně rozhodlo, že jsme to Murraymu ulehčili. Šance tam byly i na naší straně. Oni je dali, ale my ne," litoval Zohorna.

Připomněl, že hodně těžkým momentem byl nástup do druhé třetiny a gól inkasovaný už po 10 sekundách. "Je to pak těžké. Něco řekneme, chceme to zvednout, dát góly a najednou ho dostaneme. Celý zápas to bylo vyrovnané, z naší strany chybělo, že jsme nešli moc před bránu, neclonili a nechodili na dorážky. Pro gólmana pak bylo lehčí chytat střely. Ale stalo se, zítra je nový zápas a pořád jde o medaili. Proto tady jsme," zdůraznil Zohorna.

Nejdůležitější bývá najít pro zápas o bronz vedle fyzických sil i ty psychické. "Těžké to bude, ale je to poslední zápas na turnaji. Dáme do toho všechno, medaili moc chceme. I kdybychom měli padat na hubu, dáme do toho všechno, abychom ji udělali," uvedl Zohorna.

V cestě bude stát Rusko, kterému čeští hokejisté mohou oplatit porážku 0:3 ze základní skupiny. "Už bylo hodně důležitých zápasů, které jsme s nimi prohráli. Hráli jsme s nimi už ve skupině, víme tedy, jak na ně. Už jsme se připravovali a bude to stejné. Bude rozhodovat, abychom nebyli vylučovaní, protože v přesilovkách jsou hodně dobří. Jak znám Rusy, tak chtěli zlato, nebo nic. Nemyslím si však, že nám to dají zadarmo a nechají nás vyhrát. Bude to těžké," řekl Zohorna.