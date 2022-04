Také Zachová souboj o medaili na ME v judu prohrála a skončila pátá

Sofia - Judistka Renata Zachová napodobila Věru Zemanovou a obsadila na mistrovství Evropy pátou příčku. V souboji o bronz v kategorii do 63 kilogramů na šampionátu v Sofii podlehla Maďarce Szofi Özbasové. Pokračuje tak české čekání na ženskou medaili z ME, které trvá už osmnáct let. Dva zápasy vyhrál v jednaosmdesátce Adam Kopecký, který nestačil až na bronzového olympijského medailistu z Tokia Shamila Borschashviliho reprezentujícího Rakousko. Jan Svoboda vypadl v téže kategorii v prvním kole.

Jednadvacetiletá Zachová při druhé účasti na mistrovství Evropy vylepšila předloňský výsledek z Prahy už výhrou v prvním kole, v němž zdolala Chorvatku Ivu Oberanovou, stříbrnou medailistku z letošní Grand Prix v Portugalsku. Pak si v prodloužení poradila s Turkyní Ayten Yeksanovou a postoupila do čtvrtfinále.

V něm nestačila na kosovskou vrstevnici Lauru Fazliuovou, kterou před dvěma lety porazila ve finále juniorského mistrovství Evropy. Jejich duel se protáhl na téměř šest minut, než Fazliuová dostala českou reprezentantku na bok a díky wazari ukončila prodloužení. Ani oprava se pro Zachovou nevyvíjela dobře. Vicemistryně Evropy z roku 2020 Magdalena Krssakovová z Rakouska zabodovala jako první necelou minutu před koncem. Závěr ale patřil mladé české reprezentantce, která v rychlém sledu předvedla dvě bodované techniky a devět sekund před vypršením času zápas ukončila.

Zpětně si ani nevybavovala, co se jí v závěru honilo hlavou. "Ani moc nevím, nejspíš to, že prohrávám a že prostě musím zaútočit, abych něco mohla změnit," uvedla v tiskové zprávě.

Její soupeřkou v boji o evropskou medaili byla dvacetiletá Özbasová, která vedle nedávných úspěchů v mládežnických kategoriích získala letos medaile na grandslamech v Tel Avivu a Antalyi. Česká reprezentantka se snažila útočit, ale mladá Maďarka jejím nástupům odolávala a naopak sama si těsně před polovinou zápasu připsala wazari. Obrat se Zachové na rozdíl od oprav nepodařil a zařadila se na pátou příčku.

S Özbasovou se dobře znají. "Možná tak pětkrát, šestkrát už jsme se spolu praly na soutěžích. Ona má takový styl juda, že je to těžké uchopit. Věděla jsem, co mám dělat, ale pak jsem tam zaspala to kouči maki komi jednou, nechala jsem tam levou nohu vepředu a ona to potrestala," popsala Zachová Radiožurnálu rozhodující okamžik zápasu.

Podobně jako u Zemanové je páté místo jejím nejlepším výsledkem na velké seniorské akci. "Teď mě to mrzí, ale myslím, že to můžu hodnotit pozitivně. Nemyslím si, že to byl úplně ten top den. Už od rána jsem se necítila moc dobře. Nemyslím si, že to byl top turnaj, kdy všechno jde, jak má. Měla jsem hodně goldeny (zlaté skóre), trochu jsem se trápila," přemítala.

Doufá, že až bude mít svůj den, tak by z toho mohla být medaile. Po turnaji ale cítila především únavu. "Byl to pro mě extrémně náročný den. Už teď mě všechno bolí, to nevím, co budu dělat zítra ráno," poznamenala.

Devatenáctiletý Kopecký na úvod porazil o rok staršího Božidara Vucureviče z Bosny a Hercegoviny. Od začátku duelu byl aktivnější, na konci třetí minuty poprvé bodoval a dvacet sekund dalším povedeným chvatem ukončil zápas. Pak si poradil i s Portugalcem Joaem Fernandem, který letos skončil třetí na turnaji European Open v Praze. Postoupil pak do třetího kola, v němž ho čekal úspěšný olympionik Borschashvili. Šestadvacetiletému favoritovi vzdoroval a navzdory dvěma varováním dostal zápas do prodloužení, ale v něm po 45 sekundách prohrál.

Svoboda měl obtížný los, na úvod turnaje ho čekal mistr světa z roku 2019 Sagi Muki z Izraele. Držel s ním krok a zápas dospěl až do prodloužení. V úvodu "zlatého skóre" se ale povedla favoritovi zteč a díky wazari po 26 sekundách nastavení zápas ukončil.

Mistrovství Evropy v judu v Sofii: Muži: Do 73 kg: 1. Hejdarov (Ázer.), 2. Esposito (It.), 3. Orujov (Ázer.) a Hristov (Bulh.). Do 81 kg: 1. Grigalašvili (Gruz.), 2. Casse (Belg.), 3. Ungvári (Maď.) a Chouchi (Belg.), ...Kopecký vypadl ve 3. kole, Svoboda (oba ČR) vypadl ve 2. kole. Ženy: Do 63 kg: 1: Howellová (Brit.), 2. Fazliuová (Kos.), 3. Sharirová (Izr.) a Özbasová (Maď.), 5. Zachová (ČR). Do 70 kg: 1. Gahieová (Fr.), 2. Van Dijkeová (Niz.), 3. Pinotová (Fr.) a Pogačniková (Slovin.).