Také Fiat Ducato už může jezdit bez emisí

Rovněž jedna z nejprodávanějších velkých dodávek Fiat Ducato získala elektrický pohon. Italská automobilka představila její parametry.

Vozidlo se bude dodávat v řadě různých verzí s objemem nákladového prostoru v rozmezí od 10 do 17 m3 a s užitečným zatížením až 1950 kilogramů. Zákazníci budou moci volit ze dvou verzí vysokonapěťové baterie. Menší má kapacitu 47 kWh a umožní na jedno nabití ujet až 170 kilogramů. Ta větší pak pojme až 79 kWh elektrické energie, což postačí na 280 kilogramů. Zajímavé je, že zatímco na menší verzi poskytne Fiat záruku buď deset let nebo 220 tisíc kilometrů, výkonnější baterie má garanci jen 8 let nebo 160 000 kilometrů.

Vůz bude možné nabíjet prostřednictvím palubní nabíječky s výkonem minimálně 7 kW (ta je ve standardu, zatímco ty s výkonem 11 či 22 kW za příplatek). U stojanu s rychlého dobíjení půjde využít výkon 50 kW, což znamená získání dojezdu na příštích 100 kilometrů během 30 minut.

Elektromotor, který pohání přední kola, je schopen díky výkonu 90 kW a točivému momentu 280 Nm udělit vozidlu maximální rychlost 100 kilometrů v hodině. Z nuly na rychlost padesát kilometrů v hodině E-Ducato akceleruje během 5 sekund.

Fiat nezastírá, že pořizovací cena jeho elektrododávky bude vyšší než v případě stejného vozu poháněného spalovacím motorem, neboť E-Ducato bude v Itálii stát nejméně 42 700 eur bez DPH, avšak celkové náklady na vlastnictví (TCO) mají být v případě obou verzí prakticky shodné. To proto, že servis elektrického vozu je o 40 procent levnější a nižší jsou také náklady na pohonnou látku.

Fiat uzavřel při uvedení vozu na trh smlouvu se společností DHL. Ta v první fázi odebere stovku elektrických Ducat. DHL Express v současnosti provozuje přibližně 500 elektrických dodávek a přibližně 14 000 se spalovacím motorem. Do roku 2030 pak chce mít naopak 14 000 těch na elektřinu a dalších 6000 s klasickým pohonem.

