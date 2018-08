New York - Také pětinásobný vítěz US Open Švýcar Roger Federer se v prvním kolem letošního ročníku vyrovnával s teplým a především vlhkým podnebím. Ve večerním duelu v New Yorku ale vážné problémy nepřipustil a na hlavním dvorci Arthura Ashe porazil Japonce Jošihita Nišioku jistě 6:2, 6:2 a 6:4.

Do druhého kola prošla také bývalá světová jednička Maria Šarapovová. Ruská tenistka nad Patty Schnyderovou jasně vyhrála první set 6:2, ale z druhého bylo ještě drama. Vítězka US Open z roku 2006 se sice ujala vedení 5:1, jenže Schnyderová dokázala vyrovnat a Šarapovová o postupu musela rozhodnout ve zkrácené hře. V tie breaku využila až čtvrtý mečbol a vyhrála ho 8:6.

Federer mohl zvládnout duel i rychleji, ve třetím setu vedl 5:1, ale 177. hráč světa Nišioka vzal alespoň jednou favoritovi servis a duel protáhnul. "Hrál jsem dobře a jsem rád, že jsem prošel dál. Nišioka má opravdu rychlé nohy," ocenil Federer.

Druhý nasazený eliminoval nepříjemné počasí díky útočnému stylu. Hrál i servis - volej a z 45 náběhů k síti jednatřicetkrát bodoval. Pomohl si také 14 esy.

Po utkání ale přiznal, že si na podmínky musí zvyknout. "Pro nás Evropany není snadné hrát v tak vysoké vlhkosti vzduchu. Je potřeba hodně pít, protože hrozí nebezpečí křečí. Pak se ale hodně potíte," řekl sedmatřicetiletý Federer.

Na US Open zvládl první kolo i poosmnácté v kariéře a nyní ho čeká Francouz Benoit Paire, kterého porazil ve všech šesti vzájemných zápasech. Letos s ním ale měl plné ruce práce na turnaji v Halle, kde odvrátil dva mečboly.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Federer (2-Švýc.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, 6:4, A. Zverev (4-Něm.) - Polansky (Kan.) 6:2, 6:1, 6:2, Goffin (10-Belg.) - Gaio (It.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:5), Fognini (14-It.) - Mmoh (USA) 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Pouille (17-Fr.) - Maden (Něm.) 7:6 (8:6), 6:2, 7:5, Nišikori (21-Jap.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 6:3, Tiafoe (USA) - Mannarino (29-Fr.) 6:1, 6:4, 4:6, 6:4, Kyrgios (30-Austr.) - Albot (Mold.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:2, Ebden (Austr.) - Krajinovič (32-Srb.) 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 4:6, 6:1, 4:1 skreč, De Minar (Austr.) - Daniel (Jap.) 6:0, 6:1, 6:2, Herbert (Fr.) - Bhambri (Ind.) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5, Munar (Šp.) - Bemelmans (Belg.) 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1, Mahut - Moutet (oba Fr.) 6:2, 7:5, 5:7, 6:4, Kohlschreiber - Hanfmann (oba Něm.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:4, 6:4, Haase (Niz.) - McDonald (USA) 4:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Južnyj (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 3:1 skreč, Monfils (Fr.) - Bagnis (Arg.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:0, Paire (Fr.) - Novak (Rak.) 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR)- Kontaveitová (28-Est.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Vondroušová (ČR) - Barthelová (Něm.) 6:1, 6:4, Kasatkinová (11-Rus.) - Babosová (Maď.) 6:4, 5:7, 6:4, Keysová (14-USA) - Parmentierová (Fr.) 6:4, 6:4, Šarapovová (22-Rus.) - Schnyderová (Švýc.) 6:2, 7:6 (8:6), Suárezová (30-Šp.) - Gibbsová (USA) 5:7, 6:3, 6:4, Zvonarevová - Blinkovová (obě Rus.) 6:2, 6:7 (6:8), 7:5, Bouchardová (Kan.) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1, Tomljanovicová - Cabreraová (obě Austr.) 6:4, 6:1, Peraová (USA) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (8:6), 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Riskeová (USA) 6:3, 3:6, 7:5, Mladenovicová (Fr.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:0, 6:3.