New York - Také pětinásobný vítěz US Open Švýcar Roger Federer se v prvním kolem letošního ročníku vyrovnával s teplým a především vlhkým podnebím. Ve večerním duelu v New Yorku ale vážné problémy nepřipustil a na hlavním dvorci Arthura Ashe porazil Japonce Jošihita Nišioku jistě 6:2, 6:2 a 6:4.

Do druhého kola prošla také bývalá světová jednička Maria Šarapovová. Ruská tenistka nad Švýcarkou Patty Schnyderovou jasně vyhrála první set 6:2, ale z druhého se stalo drama. Vítězka US Open z roku 2006 se sice ujala vedení 5:1, jenže Schnyderová dokázala vyrovnat a Šarapovová o postupu musela rozhodnout ve zkrácené hře.

V tie-breaku Ruska využila až čtvrtý mečbol a vyhrála ho 8:6. "Začala jsem příliš chybovat, zatímco soupeřka se zlepšila," řekla Šarapovová. "Myslím, že jsem až moc chtěla zápas za každou cenu ukončit a tím jsem jí dala šanci," dodala pětinásobná grandslamová vítězka.

Pro devětatřicetiletou Schnyderovou šlo navzdory porážce o velký návrat. Naposledy si v hlavní soutěži grandslamu zahrála před sedmi lety, kdy ukončila kariéru. Na US Open jako nejstarší hráčka v historii uspěla v kvalifikaci. V New Yorku byla nejstarší účastnicí letošního turnaje a třetí nejstarší v jeho historii.

"Dneska jsem si to užila. Ani mi nepřijde, že bych na grandslamu nebyla tak dlouho," řekla Schnyderová, která se k tenisu vrátila v roce 2016. "Tenis je moje celoživotní vášeň, takže jsem moc ráda, že jsem si tady vůbec mohla zahrát," prohlásila.

Federer mohl zvládnout duel i rychleji, ve třetím setu vedl 5:1, ale 177. hráč světa Nišioka vzal alespoň jednou favoritovi servis a duel protáhnul. "Hrál jsem dobře a jsem rád, že jsem prošel dál. Nišioka má opravdu rychlé nohy," ocenil Federer.

Druhý nasazený eliminoval nepříjemné počasí díky útočnému stylu. Hrál i servis - volej a z 45 náběhů k síti jednatřicetkrát bodoval. Pomohl si také 14 esy.

Po utkání ale přiznal, že si na podmínky musí zvyknout. "Pro nás Evropany není snadné hrát v tak vysoké vlhkosti vzduchu. Je potřeba hodně pít, protože hrozí nebezpečí křečí. Pak se ale hodně potíte," řekl sedmatřicetiletý Federer.

Na US Open zvládl první kolo i poosmnácté v kariéře a nyní ho čeká Francouz Benoit Paire, kterého porazil ve všech šesti vzájemných zápasech. Letos s ním ale měl plné ruce práce na turnaji v Halle, kde odvrátil dva mečboly. "Mám radost, že jsme tady nikdy neprohrál první zápas," přidal Federer.

"Takže možná je načase ukončit kariéru," dodal švýcarský tenista v žertu. Přesto musel prohlášení upřesnit. "Myslel jsem to tak, že jsem tady vyhrál všech osmnáct zápasů prvního kola a nechci, abych o tuhle sérii za rok přišel. Takže možná by bylo dobré teď skončit, abych si ji udržel, což byl samozřejmě vtip," prohlásil.

O neobvyklý rekord se postaral Peter Polansky, který v prvním kole prohrál 2:6, 1:6, 2:6 se čtvrtým nasazeným Alexanderem Zverevem z Německa. Třicetiletý Kanaďan s českými kořeny se jako první v historii dostal na všechny čtyři grandslamy v sezoně jako náhradník po neúspěchu v kvalifikaci, tzv. lucky loser.

Na turnajích velké čtyřky sice Polansky ještě nevyhrál jediný zápas, ale někteří hráči ho díky šťastným postupům na grandslamech berou jako talisman. "Pár lidí přišlo, aby si na mě sáhli a získali také trochu štěstí," citovala tenistu agentura AP.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Federer (2-Švýc.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2, 6:4, A. Zverev (4-Něm.) - Polansky (Kan.) 6:2, 6:1, 6:2, Goffin (10-Belg.) - Gaio (It.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:5), Fognini (14-It.) - Mmoh (USA) 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:4), Pouille (17-Fr.) - Maden (Něm.) 7:6 (8:6), 6:2, 7:5, Nišikori (21-Jap.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 6:3, Tiafoe (USA) - Mannarino (29-Fr.) 6:1, 6:4, 4:6, 6:4, Kyrgios (30-Austr.) - Albot (Mold.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:2, Ebden (Austr.) - Krajinovič (32-Srb.) 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 4:6, 6:1, 4:1 skreč, De Minar (Austr.) - Daniel (Jap.) 6:0, 6:1, 6:2, Herbert (Fr.) - Bhambri (Ind.) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5, Munar (Šp.) - Bemelmans (Belg.) 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1, Mahut - Moutet (oba Fr.) 6:2, 7:5, 5:7, 6:4, Kohlschreiber - Hanfmann (oba Něm.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:4, 6:4, Haase (Niz.) - McDonald (USA) 4:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:3, Baghdatis (Kypr) - Južnyj (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 3:1 skreč, Monfils (Fr.) - Bagnis (Arg.) 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:0, Paire (Fr.) - Novak (Rak.) 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR)- Kontaveitová (28-Est.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Vondroušová (ČR) - Barthelová (Něm.) 6:1, 6:4, Kasatkinová (11-Rus.) - Babosová (Maď.) 6:4, 5:7, 6:4, Keysová (14-USA) - Parmentierová (Fr.) 6:4, 6:4, Šarapovová (22-Rus.) - Schnyderová (Švýc.) 6:2, 7:6 (8:6), Suárezová (30-Šp.) - Gibbsová (USA) 5:7, 6:3, 6:4, Zvonarevová - Blinkovová (obě Rus.) 6:2, 6:7 (6:8), 7:5, Bouchardová (Kan.) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1, Tomljanovicová - Cabreraová (obě Austr.) 6:4, 6:1, Peraová (USA) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (8:6), 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Riskeová (USA) 6:3, 3:6, 7:5, Mladenovicová (Fr.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:0, 6:3.