New York - Podobně jako v londýnském duelu mezi Washingtonem a Knicks rozhodl také v Torontu čtvrteční zápas NBA koš v poslední sekundě. V utkání favorizovaných Raptors s nejslabším týmem Západní konference Phoenixem zakončil zároveň s klaksonem individuální akci domácí Pascal Siakam. Druhý celek Východní konference vyhrál 111:109 a dál dotírá na nejlepší tým ligy Milwaukee.

Domácí svěřili poslední akci k překvapení soupeře Siakamovi a kamerunský křídelní hráč po chvilce vyčkávání na poslední sekundy proměnil nájezd přes obránce. "Pořád jsem věřil, že se ke koši dostanu. Říkal jsem si, že jsem ve výhodě, udělám pár dlouhých kroků a zkusím to. Pivot přišel na výpomoc, ale už trochu pozdě," řekl Siakam, který tím zkompletoval double double za 10 bodů a 12 doskoků.

Při rozhodující akci mu po rozehrání 13 sekund před koncem vložil míč do ruky špílmachr Kyle Lowry. Hosté čekali, že zakončovat bude právě on. "Překvapili nás. Myslel jsem, že poslední střela bude Lowryho. Siakam to zahrál skvěle," konstatoval trenér Phoenixu Igor Kokoskov. V jeho týmu dal 30 bodů Devin Booker, Deandre Ayton zapsal 15 bodů a 17 doskoků. Nejlepším střelcem domácích byl s 22 body Serge Ibaka, Lowry předvedl univerzální výkon s 16 body, devíti doskoky a osmi asistencemi.

Los Angeles Lakers stále bez zraněného LeBrona Jamese udolali domácí Oklahomu 138:128 po prodloužení a zasloužil se o to hlavně Kyle Kuzma, autor 32 bodů a sedmi trojek. Hvězdnému Russellu Westbrookovi v poraženém týmu chyběl při 26 bodech a 13 asistencích jediný doskok k zisku triple doublu.

Druhý tým Západní konference Denver se vzpamatoval z domácího debaklu (111:142) od mistrovského Golden State a udobřil si diváky přesvědčivou výhrou 135:105 nad týmem z opačného pólu tabulky Chicagem. Bulls stále čekají v roce 2019 na výhru, prohráli podeváté za sebou a mají druhou nejhorší bilanci v soutěži po Clevelandu.

Šlágr Východní konference mezi čtvrtou Philadelphií a třetí Indianou skončil výhrou hostujících Sixers 120:96. Lídry byli Jimmy Butler s 27 body a Joel Embiid s 22 body a 13 doskoky i J.J. Redick s 20 body. Kouč Brett Brown si pochvaloval týmový výkon. "Naposledy doma jsme měli 40 asistencí, dnes jsme to potvrdili 38. Přijet do Indianapolis s takovou obranou a takhle se dělit o míč, na to jsem pyšný," řekl trenér Philadelphie.

Výsledky NBA:

Charlotte - Sacramento 114:95, Denver - Chicago 135:105, Indiana - Philadelphia 96:120, Oklahoma City - LA Lakers 128:138 po prodl., Toronto - Phoenix 111:109, Washington - New York 101:100 - hráno v Londýně (za domácí Satoranský 14 bodů, 5 asistencí, 2 doskoky).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 47 34 13 72,3 2. Philadelphia 46 30 16 65,2 3. Boston 44 26 18 59,1 4. Brooklyn 46 23 23 50,0 5. New York 44 10 34 22,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 44 32 12 72,7 2. Indiana 44 29 15 65,9 3. Detroit 43 19 24 44,2 4. Chicago 45 10 35 22,2 5. Cleveland 45 9 36 20,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 42 21 21 50,0 2. Charlotte 44 21 23 47,7 3. Orlando 44 19 25 43,2 4. Washington 45 19 26 42,2 5. Atlanta 44 14 30 31,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 44 25 19 56,8 2. San Antonio 46 26 20 56,5 3. New Orleans 45 21 24 46,7 4. Dallas 44 20 24 45,5 5. Memphis 44 19 25 43,2

Severozápadní divize:

1. Denver 44 30 14 68,2 2. Oklahoma City 44 26 18 59,1 3. Portland 46 27 19 58,7 4. Utah 46 25 21 54,3 5. Minnesota 44 21 23 47,7

Pacifická divize:

1. Golden State 45 31 14 68,9 2. LA Clippers 44 24 20 54,5 3. LA Lakers 46 25 21 54,3 4. Sacramento 45 23 22 51,1 5. Phoenix 46 11 35 23,9