Tak hloupá vyloučení si nemůžete v takovém utkání dovolit, řekl zklamaný Jalonen

Tampere (Finsko) - Kouč hokejové reprezentace Kari Jalonen byl po semifinálové porážce 1:6 s Kanadou na mistrovství světa hodně zklamaný. Z výsledku, výkonu mužstva od druhé třetiny, ale i kvůli zbytečným faulům, kterých se dopustili klíčoví hráči David Pastrňák s Davidem Krejčím. Místo avizované cesty za zlatem potřebují čeští hokejisté najít síly i motivaci na boj o bronz proti týmu USA.

Dvaašedesátiletý kouč měl zcela jasno, v čem byl dnes mezi oběma týmy největší rozdíl. "Kanaďané neměli žádná hloupá vyloučení. A po těch našich hloupých vyloučeních dvakrát skórovali, což zápas úplně otočilo. Na této úrovni a v takhle důležitých zápasech si prostě taková vyloučení nemůžete dovolit," řekl Jalonen v rozhovoru s novináři.

Jmenovat nechtěl, ale ani nemusel. Bylo zřejmé, že má na mysli prohřešky Pastrňáka s Krejčím kolem poloviny zápasu, kdy i díky dvěma rychle využitým přesilovkám odskočili Kanaďané ze stavu 1:1 do vedení 4:1. "Myslím, že ti hráči sami moc dobře vědí, co udělali. Nemusím jim to říkat," podotkl Jalonen.

Do polemiky o tom, zda byla vyloučení hvězdných útočníků oprávněná, se pouštět nechtěl. "Ještě jsem to neviděl na videu, ale jedna věc je jasná - když jste na trestné lavici, nemůžete vyhrávat zápasy. Říkáme si to po celý turnaj a stejně se to zase stane. Kdybychom hráli celou dobu jako v první třetině, nemáme problém," uvedl finský trenér.

"Ale potom se začaly dít různé věci, a to včetně těch dvou přesilovkových gólů Kanady. Jsme tady však kvůli jediné věci - abychom přivezli domů medaili. Takže teď se musíme dát do kupy a opravdu rychle se připravit na zítřek. Není čas hrabat se v chybách a v celém tom utkání. Sedneme si s hráči v hotelu ještě teď po návratu," plánoval Jalonen.

Jeho svěřenci zvládli na výbornou čtvrtfinále s Němci, ale dnes zase naznačili, že jsou jejich problémem nevyrovnané výkony. "Nemůžu najít žádné vysvětlení, proč se to děje. Myslím, že dnes jsme byli připravení na zápas a viděli jsme to v první třetině. Ale ztratili jsme to v přesilovkách soupeře. Z první třetiny zklamaný nejsem, ale pak samozřejmě ano. Každý je zklamaný z toho, co se stalo potom," řekl Jalonen.

Porážka ho mrzela o to více kvůli pocitu, který měl během utkání. "Myslím si, že jsme měli šanci. Ale teď už je na podobné úvahy pozdě. Musíme výsledek respektovat a dát kredit Kanadě. Jakmile se dostali do zápasu, tak hráli vážně moc dobře," ocenil.

"Ale takový je už náš (hokejový) život. Můj život je takový a stejně tak i život hráčů. Myslím, že se cítím úplně stejně jako hráči v šatně. Víme, že jsme měli šanci, ale už je pozdě na nějaké spekulace a cokoliv jiného. Musíme jít dopředu a vidět světlo v tom, že zítra odpoledne nás čeká zápas o bronz," doplnil Jalonen,

Věří, že se celému týmu podaří najít rychle motivaci pro zápas o třetí místo. "Myslím, že ji máte, když hrajete takový zápas. Že nemusím nikoho motivovat. Kluci jsou motivovaní, aby vyhráli s Američany. Máme pořád šanci dovézt medaili. Musíme se dát do kupy a hrát celých šedesát minut. Ne dvacet, ale šedesát. Dvacet nestačí. A nechci vidět stupidní vyloučení," zdůraznil Jalonen.

Nevyloučil změny v sestavě. "Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale už jsem trošku změnil lajny ve třetí třetině," připomněl. Přes inkasovaných šest gólů zůstal v brankovišti Karel Vejmelka. "Mluvil jsem o tom s naším trenérem gólmanů a on brankáře střídat nechtěl," řekl Jalonen.