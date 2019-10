Tajfun v Japonsku má sedm obětí, 15 lidí se pohřešuje

Tokio - Tajfun Hagibis, označovaný za nejsilnější v regionu za posledních 60 let, a následné silné deště si v Japonsku vyžádaly životy sedmi lidí, k nedělnímu ránu se 15 dalších pohřešuje. Informovala o tom rozhlasová stanice NHK. Statisíce lidí se ocitly bez elektřiny a na šest milionů obyvatel obdrželo výzvu, aby kvůli hrozícím záplavám opustily své domovy. Živel se poté, co v sobotu odpoledne zasáhl Tokio, přesunul na severovýchod a dnes by se podle meteorologů měl vzdálit od japonských břehů.

Hlášeno je podle NHK zatím zhruba sto zraněných, bez připojení na energie je více než 270.000 domácností. Úřady zrušily dnešní zápas světového poháru v ragby mezi Namibií a Kanadou, dvě utkání byla odvolána už v sobotu.

Většina vysokorychlostních vlaků šinkansen, jejichž provoz byl pozastaven, dnes z Tokia vyjede podle plánu, uvedla NHK s odkazem na úřady. V provozu je podle agentury Reuters i tokijské metro.

Živel doprovázel vítr o rychlosti 180 kilometrů v hodině, postiženou oblast zároveň zasáhlo zemětřesení o síle 5,7 stupně a silné deště, které rozvodnily řeky. Lidi z jejich zaplavených příbytků zachraňují podle agentury AP helikoptéry.