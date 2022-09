Tajfun na jihozápadě Japonska zranil přes 100 lidí, dva zahynuli

Tokio - Tajfun Nanmadol, který od neděle postupuje přes Japonsko, si podle agentury Reuters vyžádal nejméně dvě oběti a více než 80 zraněných. Na ostrovech Kjúšú a Honšú silný vichr a lijáky narušily dopravu a přiměly některé podniky přerušit výrobu. Na 286.000 domácností, většina z nich na ostrově Kjúšú, zůstávalo dnes odpoledne bez dodávek elektřiny.

K preventivní evakuaci bylo vyzváno devět milionů lidí, uvedl zpravodajský server BBC News. Mnozí z nich strávili noc na dnešek v tělocvičnách a v dalších provizorních přístřešcích. Zranění utrpělo nejméně 115 lidí; některé z nich zasáhly úlomky skla, další lidé se zranili, když uklouzli v dešti.

Železniční společnost na ostrově Kjúšú oznámila zastavení provozu vlaků, zrušeno bylo rovněž na 800 letů v oblasti. Výrobu přerušily například továrny firmy Toyota Motor. Silné deště zasáhly i hlavní město Tokio, kde však doprava i ekonomické aktivity fungují bez větších omezení.

Obětí bouře se stal muž, který byl dnes ráno nalezen mrtvý ve svém zatopeném autě na jedné z farem v prefektuře Mijazaki. Ve stejné prefektuře zemřel také další člověk, jehož dům zasypal sesuv půdy. Jedna další osoba se pohřešuje.

Kvůli škodám způsobeným tajfunem dnes odložil svou cestu na zasedání Valného shromáždění OSN japonský premiér Fumio Kišida. Odcestovat do New Yorku by měl v úterý ráno, pokud to situace umožní.

Tajfun Nanmadol, který v neděli dorazil nad jižní japonský ostrov Kjúšú, postupně zeslábl do tropické bouře. Nyní ho doprovází vítr dosahující rychlosti zhruba 108 kilometrů v hodině a v nárazech až 162 kilometrů za hodinu. Nyní pokračuje směrem na východ s rychlostí 35 kilometrů v hodině.

"Musíme zůstat velmi ostražití kvůli silným dešťům, vichřicím, vysokým vlnám a vzniku bouří," uvedla japonská meteorologická služba JMA. V některých částech Japonska se do úterního večera očekávají srážky v úhrnu 300 mililitrů na metr čtvrteční.