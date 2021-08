Tahače se po roce opět vrací do Mostu, Lacko doufá v déšť

Most - Na Autodromu Most bude po dvouměsíční přestávce pokračovat seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů a na startu nebude chybět ani český tým Buggyra Racing v čele s Adamem Lackem. Šestatřicetiletý pilot je po úvodním podniku na Hungaroringu průběžně druhý a v domácím prostředí se chce pokusit dostat do čela.

"V Mostě vždycky platilo, že doma je doma," pousmál se Lacko, který v Mostě od roku 2015 nikdy nechyběl mezi trojicí nejlepších v hodnocení závodního víkendu. Věří, že mu k úspěchu pomůže i počasí. Podle předpovědí má pršet a rodák z Čeladné na modré trati jezdí rád. "Uvidíme, jaké počasí nakonec bude, ale pokud se tak stane, nebudu se zlobit," uvedl Lacko.

V ME se zatím odjely jen tři jízdy, jeden z plánovaných závodů na Hungaroringu se kvůli poškozeným svodidlům neuskutečnil. V červenci byly poté na poslední chvíli zrušeny závody v Německu kvůli vydatným dešťům a povodním. "Loni jsme v Mostě začali, letos jedeme druhý závod, což je super. Doufáme ale, že se to teď rozjede a do půlky října odjedeme de facto celou sezonu. Bude trošku hoňka," řekl Lacko, jenž v průběžném pořadí ztrácí osm bodů na Němce Saschu Lenze.

Šanci výrazněji se prosadit však podle něj bude mít na severu Čech několik jezdců. "V Maďarsku se ukázalo, že se špička rozšiřuje. Sascha jel velmi dobře. Antonio (Albacete), který poslední dva roky nic moc nejezdil, tak se už také dotáhl k nám. Hahn měl v Maďarsku problém s autem, takže si myslím, že postavil nové. Není to o dvou lidech, kteří si berou body, ale o pěti šesti. Myslím si, že letos je konkurence po dvou letech zase velká," uvedl Lacko.

Zatímco Lacko a roudnický tým doufají v déšť a špatné počasí, organizátoři by byli radši, kdyby bylo hezky. "My se spíše modlíme, aby nepršelo a vše se odjelo podle plánu. I když se připravujeme i na možnost, že bude pršet a bude potřeba upravovat trať," řekl předseda představenstva Autodromu Most Josef Zajíček. Před rokem se kvůli dešti poslední jízda neodjela.

Příznivé podmínky si Mostečtí přejí kvůli fanouškům, kterých podle pravidel může na okruh za splnění bezpečnostních podmínek přijít až 7000. "Je potřeba, aby si diváci s sebou vzali potvrzení o testování, očkování či prodělání nemoci covid-19, protože i při minulých závodech superbiků jsme měli kontrolu z hygieny. A všichni, kteří se budou chtít jít podívat do depa, což je povolené, musí mít roušky nebo respirátory," doplnil Zajíček.

Vedle tahačů se o víkendu v Mostě představí i jezdci evropské série NASCAR a MAXX Formule. Pojede i hvězdný Kanaďan Jacques Villeneuve. Bývalý mistr světa F1 a vítěz Indianapolis 500 závodí stejně jako Čech Martin Doubek v NASCAR. Doubek bude v domácím prostředí hájit průběžně druhé místo ve své kategorii.

Průběžné pořadí ME tahačů: 1. Lenz (Něm./MAN) 40, 2. Lacko (ČR/Buggyra) 32, 3. Kiss (Maď./MAN) 30.