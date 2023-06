Taekwondistka Hronová vybojovala na Evropských hrách bronz

Krakov - Taekwondistka Dominika Hronová získala na Evropských hrách v Krakově bronz a postarala se o pátou medaili pro českou výpravu. V kategorii do 53 kilogramů si stupně vítězů zajistila po výhře nad Elou Aydinovou z Německa. Čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka dosáhla životního úspěchu, nejlépe byla pátá předloni na kontinentálním šampionátu v Sofii.

V prvním kole Hronová vyřadila Slovenku Gabrielu Briškárovou, ve čtvrtfinále ale byla nad její síly Španělka Alma María Pérezová, loňská vicemistryně Evropy. Ta následně postoupila do finále, takže Hronová mohla pokračovat v opravách, v kterých si hladce poradila s Despinou Pilavakiovou z Kypru. V souboji o bronz zdolala Aydinovou 2:0.

V neděli by se do Evropských her měli zapojit tři zbývající čeští taekwondisté Petra Štolbová (do 62 kg), Iveta Jiránková (do 67 kg) a Adam Jochman (do 80 kg). Největší nadějí bude Štolbová, která předloni vybojovala stříbro na světovém šampionátu a loni získala stejný kov i na mistrovství Evropy.