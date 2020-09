Tabule v Pardubickém kraji označují hranici Čech a Moravy

Kukle (Svitavsko) - Pardubický kraj nechává na osmi místech u silnic instalovat tabule vyznačující historickou hranici Čech a Moravy. Dnes se objevily například u obce Kukle na Svitavsku. Řidiči je uvidí i na dalších místech.

Impulsem k umístění tabulí byl případ z května letošního roku. Dva historici hranici vyznačili přímo na silnicích I/34 a I/35, případem se zabývala policie. Hejtmanství vzalo věc za svou, podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) se kraj, který leží na českomoravském pomezí, hlásí k oběma částem, české i moravské.

Tabule budou na silnicích 1/43 z Červené Vody do Horní Orlice, 1/11 na Červenovodském sedle, 1/43 z Horních Heřmanic do Štítů, 1/43 mezi Svitavami a Opatovcem, 1/35 za Svitav do Gajeru a 1/11 z Vendolí do Květné. Další bude stát u silnice druhé třídy mezi obcemi Lubník a Sázava na Orlickoústecku. Podle provozního náměstka Správy a údržby silnic Pardubického kraje Mariana Cvrkala dosáhnou náklady za všechny tabule asi 300.000 korun.

Bílé čáry oddělující Moravu a Čechy namalovali na hlavní silnice v katastru obce Vendolí a katastru obce Opatovec dva historici. Policie se případem zabývala kvůli možnému přečinu poškozování cizí věci. Případ trestní kvalifikaci nesplňoval, a věc proto nakonec předala jako možný přestupek městskému úřadu ve Svitavách.