Tabule upozorňují na Frýdlantsku na omezení vstupu do lesů kvůli prasečímu moru

Frýdlant (Liberecko) - Frýdlantší strážníci dnes začali instalovat tabule, které upozorňují na omezení vstupu do lesů na Frýdlantsku kvůli africkému moru prasat. Lidé mohou chodit jen po vyznačených cestách. Tabule jsou ve čtyřech jazycích, kromě češtiny také v polštině, němčině a angličtině, řekl dnes ČTK Dan Ramzer (ODS), starosta Frýdlantu, do jehož správy území spadá. Tabule postupně rozmístí obce po celé oblasti. Mimořádné opatření platí od 2. prosince na ploše více než 200 kilometrů čtverečních.

Nákazu minulý týden potvrdili u divokého selete, na mrtvé zvíře upozornili turisté u Jindřichovic pod Smrkem u česko-polské hranice. Nemoc je nebezpečná jen pro prasata, ať už divoká nebo domácí. V oblasti je proto zakázán lov divokých prasat, ale také krmení zvířat a volný pohyb lidí v přírodě. "Turistický ruch může mít vliv na pohyb těch prasat na jiná teritoria, než na jaká jsou zvyklá, omezení pohybu lidí tak má zamezit pohybu divočáků a dalšímu šíření nákazy," řekl ČTK ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta.

Pro člověka ani psa nákaza nebezpečná není. "I ten člověk nebo pes, který přijde do infikovaného prostředí, se ale může stát přenašečem nákazy. Je to prevence šíření nákazy na jiná území," doplnil Šebesta. Ve vymezeném území proto lidé mohou chodit v lese jen po vyznačených cestách a je zakázané pouštět v lese psy na volno. Podle odborníků je virus afrického moru prasat velice odolný, a to i vůči nízkým teplotám, například v mraženém mase může přežívat i několik let.

Největším zdrojem nákazy jsou uhynulé kusy, i proto je v pásmu infekce myslivci intenzivně vyhledávají. Pomůže to zjistit, kam se nákaza rozšířila. Myslivce má k aktivnímu vyhledávání uhynulých prasat motivovat také nálezné 3000 Kč za kus. "Město Frýdlant ve spolupráci s Lesy ČR nakoupí dvě desítky plastových kontejnerů, státní veterinární správa k tomu dodá popelnice na jednorázový odpad, aby bylo kam mrtvé kusy bezpečně odkládat," řekl Ramzer. Kontejnery budou podle něj rozmístěné tak, aby byly dostupné pro myslivce i auta kafilerie.

Mimořádná opatření platí pro území po celém obvodu státní hranice ve Frýdlantském výběžku a směrem dovnitř do Libereckého kraje na úroveň Raspenavy. Na jednu stranu od Raspenavy je území ohraničeno Dětřichovem, na druhou stranu Hejnicemi. Podle Šebesty nalezených prasat v oblasti přibývá, u žádného dalšího se ale zatím mor nepotvrdil. "Určitě ale nezůstane u jediného zvířete," řekl. Přes víkend se podle něj v pásmu infekce podařilo nalézt dva uhynulé kusy, vzorky dalších tří uhynulých zvířat z oblasti odeslali veterináři do laboratoří dnes.