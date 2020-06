Táborů asi kvůli covidu moc neubude, zájem se někde ani nesnížil

Praha - Letních táborů zřejmě kvůli opatřením proti koronaviru letos proti loňsku výrazně neubude. Například skauti počítají se zhruba stejným počtem táborů jako v minulém roce, hasiči s úbytkem přibližně o desetinu. Také účast dětí na některých táborech bude podle odhadů organizátorů meziročně asi o deset procent nižší, jinde ale podobná jako loni nebo dokonce o trochu vyšší. Vyplývá to z informací od zástupců mládežnických organizací a pořadatelů táborů. Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček ČTK řekl, že ještě jedná s ministerstvem zdravotnictví o možném zmírnění hygienických pokynů pro pořadatele.

Letní tábory se podle rozhodnutí vlády budou moct konat od 27. června. Podmínkou bude dodržování přísných hygienických pravidel k ochraně proti koronaviru. Tábory budou povoleny pro 500 účastníků, u stanových táborů bude limit 100 lidí. Děti by ale neměly cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů. Loni se podle ČRDM konalo v ČR kolem 6000 táborů, kterých se zúčastnilo zhruba 400.000 dětí.

Podle Sedláčka jsou zástupci pořadatelů táborů ve spojení s ministerstvem zdravotnictví, se kterým by se mimo jiné chtěli domluvit na možnostech zapojení dětí do přípravy stravy na menších táborech nebo na povolení některých putovních či vodáckých táborů. "Věříme, že ministerstvo zdravotnictví co nejdříve zveřejní doplnění pokynů pro pořadatele, které bude obsahovat některá zpřesnění, popřípadě zareaguje na lepšící se epidemiologickou situaci, jak se tomu děje i v ostatních oborech, kde se omezení uvolňují," uvedl.

Například skauti chystají letos kolem 1000 táborů, což je zhruba stejně jako loni, uvedla jejich mluvčí Barbora Trojak. Podle ní budou ale možná tábory kvůli náročnější organizaci kratší. Vývoj v počtu účastníků zatím nechtěla odhadovat. "Může tam nastat nějaký pokles, ale neumíme ho předpovědět. A zároveň se k nám nedostávají zprávy, že by rodiče ve velkém váhali nebo děti odhlašovali," uvedla.

Velké změny v počtech táborů neočekává ani předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR (tomíci) Tomáš Novotný. "Pohybujeme se vždy mezi 160 až 180 tábory všeho druhu. V červenci, o který jsme se původně trochu strachovali, jich bude nejméně stovka," řekl. Odhaduje, že zájem o tábory poklesne nejvýše do deseti procent. "I tak ale na tábory jistě vyjede pět tisícovek tomíků a tomiček," řekl. Podle něj při rozhodování rodičů, zda děti přihlásí na tábor, hodně záleží na tom, jak jim oddíloví vedoucí vysvětlí zajištění hygienických podmínek.

Standardní zájem o tábory hlásí nyní hasiči. "Začínáme již poslední víkend v červnu, kdy se uskuteční tři tábory s dotační podporou ministerstva školství," uvedla Monika Němečková ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V zimě se podle ní uskutečnilo devět táborů a v létě jich bude 72. "Oproti roku 2019 jde o minimální úbytek táborů, asi devět procent," řekla.

Meziročně asi o pětinu táborů méně budou mít pionýři. Hlavními příčinami jsou podle mluvčího Jakuba Kořínka zákaz putovních táborů nebo nevyhovující hygienické podmínky tábořišť. Ze strany dětí a rodičů je podle něj zájem o účast někde i větší než v předcházejících letech. Nižší zájem je v regionech s větším výskytem koronaviru, jako je Ústecko nebo Domažlicko, dodal.

Asi o pětinu méně táborníků než loni očekává Český svaz chovatelů. Podle jeho předsedy Vlastimila Jura je důvodem ze strany rodičů hlavně nedostatek peněz. Z komentářů pořadatelů táborů na facebooku plyne, že některým se ale povedlo uvolněná místa rychle zaplnit novými zájemci.

Pořadatelé při přípravě táborů letos řešili mimo jiné zvýšené náklady v souvislosti s hygienickými požadavky a zdražením potravin nebo nedostatek kuchařek a zdravotníků. Někteří mají obavy, jak budou všechna opatření proti koronaviru fungovat. Například ředitelka Domu dětí a mládeže Kralovice v Plzeňském kraji Jitka Schreiberová upozornila, že dětem na táborech často po celodenním programu vyleze teplota na 37 stupňů Celsia. Podle ní není jasné, jak v takových případech bude fungovat izolace a testování na koronavirus, protože se to může stávat obden.