Táborský soud poslal na osm let do vězení muže, podle obžaloby zneužíval chlapce

Tábor - Táborský soud poslal dnes na osm let do vězení Jana Bártu. Devětačtyřicetiletý muž podle obžaloby jako vedoucí sportovních a volnočasových kroužků pohlavně zneužíval nezletilé chlapce. Bárta patří do skupiny, jejíž členové si podle kriminalistů na internetu vyměňovali zkušenosti a rady, jak se přes kroužky nebo spolky dostat k dětem. Skupina podle policejního prezidia zasahuje do několika regionů. Dnešní rozsudek není pravomocný.

Bárta podle obžaloby zneužíval nezletilé z Táborska od roku 2001 do loňska. Mimo jiné je při různých kroužcích nebo na pobytech na horách i doma nutil k orálnímu sexu, nahé je fotil a osahával je. Navíc jim dával alkohol, nechal je kouřit cigarety nebo vodní dýmku. Většinou šlo o chlapce ve věku od devíti do 13 let.

Bártu, jemuž navíc soud nařídil ústavní léčení, policie zařadila do skupiny, která zasahovala do několika regionů. Kriminalisté kvůli tomu prověřují několik lidí. Na skupinu policie přišla, když vyšetřovala případy zneužívání dětí v Ostravě a Táboře. Bárta podle kriminalistů organizoval na základních školách v Táboře kroužky pro školáky a při tom přes deset dětí sexuálně zneužil. Také čtyřicetiletý muž z Ostravy působil ve spolku, který pomáhal dětem vyplnit volný čas. I toho kriminalisté obvinili ze zneužití několika nezletilých dětí.

Policisté případy nejprve řešili odděleně, později ale zjistili, že jsou propojené. Podle nich jsou stíhaní muži součástí skupiny lidí podezřelých ze zneužívání dětí i v jiných krajích.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v souvislosti s případem uvedl, že k lepší ochraně dětí by mohlo přispět zavedení osvědčení pro lidi, kteří chtějí s dětmi pracovat. Takzvaný dětský certifikát by dosvědčoval, že se jeho držitel v minulosti nedopustil žádného deliktu vůči dětem. Na podobě osvědčení podle Rakušana pracují někteří poslanci spolu s náměstkem ministra vnitra Karlem Dvořákem.