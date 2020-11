Tabákovému BAT loni v ČR stoupl zisk na dvojnásobek, 118 mil.Kč

Praha - České pobočce tabákové společnost British American Tobacco (BAT) loni meziročně stoupl zisk na více než dvojnásobných 117,9 milionu Kč. Tržby za prodej zboží vzrostly o 4,1 procenta na 15,82 miliardy Kč. Společnost, která prodává například značky Lucky Strike a Pall Mall, to uvedla ve výroční zprávě umístěné do Sbírky listin. Většina tržeb byla uskutečněna v ČR, zboží za 215,9 milionu Kč prodala společnost do zahraničí. Letos očekává pokles tržeb.

"Celkový objem prodaných cigaret společnosti se zvýšil v roce 2019 o jedno procento, zatímco se celoroční tržní podíl stabilizoval na 22,2 procenta. Společnost si i nadále udržuje druhé místo na českém trhu s cigaretami," uvádí firma. Nárůst o 0,6 procentního bodu na 5,7procentní podíl na trhu zaznamenala značka Rothmans, vykompenzovala tak podle firmy poklesy jiných značek. Viceroy loni ztratila 0,3procentního bodu, klesla tak na 11,6 procenta trhu, v objemovém podílu si tak podle společnosti udržuje druhé tržní místo. Značka Lucky Strike pak klesla o 0,2 procentního bodu na 2,2 procenta.

Letos firma očekávala kvůli jarnímu zavřenému přeshraničnímu prodeji a konci prodeje mentolových cigaret pád tržeb kolem 20 procent. "Zároveň vnímáme ve všech prodejních kanálech stále sílící poptávku po našich potenciálně méně rizikových produktech jako jsou nikotinové sáčky LYFT, elektronická cigareta VYPE nebo zařízení na zahřívání tabáku glo," uzavřela společnost, která loni v ČR zaměstnávala i s vedením 132 lidí, meziročně o šest více.

Zisk konkurenční české pobočky tabákového koncernu Japan Tobacco International se loni zdvojnásobil na 51 milionů korun. Tržby za prodej zboží meziročně stouply o 6,6 procenta na 14,45 miliardy korun, uvádí společnost ve výroční zprávě umístěné do Sbírky listin. Firma v ČR distribuuje značky cigaret Camel, Benson & Hedges, Winston nebo LD. Loni její podíl na trhu stoupl o 1,3 procentního bodu na 20,2 procenta. Letos podle mluvčího společnosti Jiřího Sochora obsadila druhou příčku na trhu.

České jedničce na trhu firmě Philip Morris ČR loni meziročně vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 21,4 procenta na 17,1 miliardy korun. Čistý zisk stoupl o 4,8 procenta na čtyři miliardy korun. Letos pak za první pololetí jí klesl meziročně čistý zisk o 14,2 procenta na 1,7 miliardy korun. Tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 4,7 procenta na 8,6 miliardy Kč. Navzdory pandemii koronaviru považuje výsledky za uspokojivé.

České pobočce tabákové společnosti Imperial Tobacco, která prodává například cigarety Gauloises, Davidoff nebo West, klesl ke konci loňského září meziročně zisk o 18,4 procenta na 216,7 milionu korun. Tržby se firmě snížily o zhruba 27 milionů korun na 11,7 miliardy korun.