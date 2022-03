Ta teč je o štěstí, řekl mladoboleslavský střelec Kelemen

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, 27. března 2022 v Hradci Králové. Hráči Mladé Boleslavi oslavují vyhrané utkání a postup do semifinále play off.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, 27. března 2022 v Hradci Králové. Hráči Mladé Boleslavi oslavují vyhrané utkání a postup do semifinále play off. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Svým sedmým gólem v letošním play off poslal slovenský útočník Miloš Kelemen hokejisty Mladé Boleslavi do semifinále extraligy. V čase 67:33 rozhodl pátý zápas čtvrtfinále v Hradci Králové tečí nahozeného puku kapitána Martina Ševce od modré čáry a dokonal vyřazení držitele Prezidentského poháru za prvenství v základní části.

Dvaadvacetiletý Kelemen dal v dlouhodobé části ve 44 zápasech jen pět branek, ale v play off bronzový medailista z únorových olympijských her v Pekingu vládne střelcům. Navíc vítězné byly hned tři jeho góly ze hry a navíc i další v samostatných nájezdech.

Při své střelecké formě si i představoval, že zápas rozhodne. "Musím říct, že trošku ano. I v zápase jsem tam měl pár dobrých šancí, i v prodloužení, když jsem to tam zkoušel bekhendem. Na střídačce jsem si pak řekl, že by to mohlo přijít. Jsem rád, že Švícko (Martin Ševc) to tam pěkně nahodil, viděl mě tam, že jsem před brankou volný. Ta teč je o štěstí, jestli to trefí gólmana, nebo ne," komentoval Kelemen postupový gól.

Netuší, kam až jeho střelecká forma v play off může vystoupat. "Fakt se snažím odevzdat všechno, maximum pro tým, abychom byli úspěšní. Jsem rád, že padají i góly, ale ten umějí dát všichni. V další sérii bude potřeba, abychom zase začali hrát naplno," podotkla předsezonní posila Bruslařského klubu ze Zvolenu.

Klíčovou postavou série se necítí. "Samozřejmě góly mi tam padly, ale byl to fakt týmový výkon. Několikrát nám to v závěru vyrovnali. Ukázali jsme ale sílu kolektivu a v prodloužení jsme to vždycky zlomili na naši stranu, což je fakt super. Těšíme se na další sérii," vyhlíží Kelemen semifinálový souboj s Třincem.

Důležitý byl i jeho rozhodující nájezd ve třetím utkání série na domácím ledě. "V takových sériích jsou nájezdy loterie, tým to dokáže zlomit. Samozřejmě i další prodloužení nepřidá na psychice, sami jsme cítili po zápasech, že toho bylo dost. A když se prohraje, tak je únava více cítit. Takže se to mohlo i tam zlomit," pochvaloval si po třech zvládnutých nastaveních za sebou.

Mladá Boleslav před soubojem s Hradcem Králové v předkole zdolala Plzeň 3:2 na zápasy. Sérii s Mountfieldem Kelemen považoval za těžší. "Fyzicky určitě, hráli fakt tvrdě. Myslím, že série byla dobrá i pro diváky, vždycky se to nějak zamotalo. Sice to končí 4:1, ale všechny zápasy byly o jeden gól," podotkl a těší se na odpočinek, protože boj o finále v Třinci začne až za týden.

"Kvůli předkolu jsme hráli vlastně nonstop. Teď si trochu oddychneme a připravíme se na Třinec. Nemyslím si, že by nás pauza mohla zbrzdit. Potřebujeme si i my oddechnout, bylo toho dost. Byli bychom připravení hrát i zítra, ale oddychneme si," dodal Kelemen.

Mladá Boleslav postoupila do semifinále až z 11. místa po základní části, což se dosud v extralize nikomu nepodařilo. "Máme kvalitní hráče, kvalitní tým. Play off se hraje naplno, nadoraz. Zvládli jsme to. Nedívali jsme se na to, jestli jsou první nebo předposlední. Museli jsme vyhrát čtyři zápasy, což se nám podařilo. Výkony (v druhé polovině základní části) byly z naší strany špatné, naštěstí jsme to nastartovali, semkli jsme se jako tým a jdeme si dál svojí cestou. Zlomila to asi ta série s Plzní, ta nás nastartovala. Začali jsme si věřit, že jsme lepší tým. A taky první zápas tady v Hradci. Sice jsme ho prohráli, ale vůbec jsme nebyli horším týmem. Řekli jsme si, že to můžeme úplně v klidu uhrát," dodal Kelemen.