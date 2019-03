Ostrava - Pouze dva střelce zatím mají hokejisté Vítkovic ve čtvrtfinálové sérii play off proti Třinci. K Radoslavu Tyborovi se dnes přidal Šimon Stránský, ale jeho trefa už přišla příliš pozdě a jen snížila domácí porážku na 1:2. Ostravané tak v pondělí budou odvracet vyřazení a konec sezony.

Stránský skóroval 21 sekund před koncem při hře šest na čtyři za stavu 0:2. "Určitě ta branka měla přijít dřív. Myslím si, že nějaké šance jsme tam měli, ale asi jsme se zase málo tlačili do brány. Mělo to přijít dřív. Bohužel za dvacet sekund už se toho zase tolik stihnout nedá, i když jsme se tam dokázali dostat," řekl Stránský novinářům.

Domácí se v posledních sekundách ještě znovu odhodlali k power play a vybojovali i vhazování v útočném pásmu, ale Hrubce už neohrozili. "Tam prostě musíme vyhrát buly a pak to narvat do brány. To se ale nepovedlo. Je to taky tím, že oni mají silné bulaře. Musíte u toho mít trochu i štěstí a dneska to bylo pozdě. Nedali jsme potřebný druhý gól," uvedl Stránský.

Vítkovice se před čtvrtým zápasem mohou konejšit tím, že dnes proti Třinci odehrály nejlepší zápas série. Byť skončil porážkou. "Určitě to dnes z naší strany nebylo špatné. V první třetině jsme byli lepší, měli jsme pár šancí. Hala nás hnala, bylo hodně lidí. Ale prostě ty šance... Když už nějakou máme, jednu dvě za zápas musíme využít," pokrčil rameny Stránský nad skutečností, že Vítkovice ještě v sérii ani jednou nevedly.

Stránský chce věřit, že alespoň přesilovkový gól ze závěru zápasu by Vítkovicím mohl pomoct v produktivitě početních výhod, které Ostravským vůbec nejdou. "Je to tak celou sezonu, bohužel. Pořád něco měníme a zkoušíme, ale nejde to. Budeme věřit, že aspoň v pondělí, když už jsme tentokrát dali gól z přesilovky, tam nějaký taky spadne a pomůže nám to," prohlásil Stránský.

Vítkovice mají před sebou výzvu obrátit sérii ze stavu 0:3. "Pro nás to samozřejmě není dobré, ale musíme nastavit hlavu tak, že v pondělí je zápas o všechno a musíme ho vyhrát. Když ho vyhrajeme, jdeme dál. Nesmíme se dívat na to, že je to 0:3 nebo 1:3. Musíme urvat jeden zápas a přesunout sérii ještě znovu do Třince," dodal Stránský.