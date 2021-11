SZÚ: V ČR ani Evropě zatím nebyla nová riziková varianta koronaviru zachycena

Praha - Laboratoře v Česku ani Evropě zatím nezaznamenaly potenciálně nebezpečnou variantu koronaviru, která se objevila v Jihoafrické republice. V mezinárodních databázích je zaznamenáno 66 případů, z nich 58 zachycených v JAR, šest v Botswaně a dva v Hongkongu. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Země světa včetně ČR omezují cestování ze zasažených zemí. První výskyt dnes oznámil i Izrael.

"O vlastnostech této varianty ještě není mnoho známo, míru nebezpečnosti v tuto chvíli není možné komentovat," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková. Hlavním opatřením proti jejímu šíření je podle ní karanténa při příletu a příjezdu ze země s potvrzeným výskytem nové varianty B1.1.529.

Ministerstvo zdravotnictví a SZÚ jsou napojení na systém včasného varování, který zaručuje, že kdyby byla nová varianta zachycena v některé z evropských zemí nebo zemí Světové zdravotnické organizace (WHO), Česko se to dozví prakticky ihned.

Koronavirus SARS-CoV-2 stejně jako ostatní viry neustále mutuje. Mnohé nové varianty, včetně těch se znepokojivými rysy, často nakonec vymizí. Není přitom možné ihned rozeznat ty varianty, které budou mít vážné dopady na veřejné zdraví. Podle vědců nese varianta, kterou poprvé identifikovali před dvěma týdny, "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější.

"Jako biologovi mně přijde fascinující, ze B.1.1.529 SARS-CoV-2 varianta nasbírala v S proteinu v řádu měsíců víc mutací než protein, který studujeme, nasbíral za posledních 500 milionů let během evoluce obratlovců. Ale dobrá zpráva to není," napsal na twitteru buněčný a molekulární biolog Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR Petr Svoboda.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara nevypadá to, jak se nová varianta šíří, vůbec dobře. "Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu," uvedl na twitteru.

Evoluční biolog Jaroslav Flégr uvedl, že zatím není jasné, jestli na novou variantu zabírají vakcíny. "Je však jisté, že by na ni zabíralo masivní preventivní PCR testování. Vytvořme právní a technické zázemí pro testování milionu osob za den, testujme všechny žáky a zaměstnance a žádná mutanta nás neohrozí," napsal na twitteru.

Původní variantu z čínského Wuchanu vytlačily postupně další nakažlivější. Od regionálního označení podle zemí, kde byly poprvé popsány, se ustoupilo k písmenům řecké abecedy. Původně britská, dnes alfa varianta, byla čtyřikrát nakažlivější než původní SARS-CoV-2, v Česku převládla v prosinci loňského roku. Na jaře ji pak začala nahrazovat delta, ještě 2,5krát nakažlivější než alfa. Podle Státního zdravotního ústavu delta tvoří asi 95 procent případů a prosazují se i její subvarianty.

Von der Leyenová: EK navrhne zastavit lety z jihu Afriky

Evropská komise navrhne zastavení letů z jihu Afriky do Evropské unie kvůli výskytu nové varianty koronaviru, uvedla na twitteru předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Verze koronaviru s označením B.1.1.529 se rychle šíří v nejlidnatější provincii Jihoafrické republiky a podle vědců jsou dosavadní poznatky o ní znepokojivé. Nese totiž mimořádný počet mutací a mohla by tak být agresivnější než předchozí varianty.

"Evropská komise navrhne, v úzké koordinaci s členskými státy, aktivaci záchranné brzdy s cílem zastavit letecké cestování z jihoafrického regionu v důsledku znepokojivé varianty B.1.1.529," oznámila ráno von der Leyenová. Záměr zastavit lety z oblasti prakticky ve stejnou chvíli oznámil také Berlín. Příjezdy hodlají zakázat a omezit i další země včetně Česka.

Komise nemá pravomoc zákaz příjezdů členským státům nařídit, může jej však doporučit a dohlížet na jeho koordinaci. Konečné rozhodnutí je však na jednotlivých unijních zemích, z nichž se většina v dosavadních pandemických omezeních cest do EU s názorem komise shodovala.

Podle mluvčího unijní exekutivy se dnes odpoledne sejdou zástupci členských států evropské sedmadvacítky, aby svůj přístup koordinovali. "Mají možnost vzít v potaz celoevropský přístup, aby mohli jednat rychle a koordinovaně," vysvětlil smysl návrhu komise mluvčí Adalbert Jahnz. Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA) navíc podle něj dnes vydá doporučení pro evropská letiště a aerolinky, jak k nové situaci přistupovat.

EU se rozhodla jednat den poté, co na brífinku před novou variantou viru SARS-CoV-2 varovalo jihoafrické ministerstvo zdravotnictví. Tamní vědci uvedli, že u varianty B.1.1.529 detekovali "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být tedy výrazně nakažlivější. Zda je skutečně nebezpečnější než dosud známé varianty viru, ale zatím nelze s jistotou tvrdit, dnes by měla o věci jednat speciální pracovní skupina Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jihoafričtí vědci evidují rychlé šíření nové formy viru v provincii Gauteng, která zahrnuje města Johannesburg a Pretoria. Kromě JAR byla detekována i v Botswaně a Hongkongu, kam ji zřejmě zavlekl cestující z Jihoafrické republiky.

Kvůli mutaci z JAR se omezí vstup do ČR z osmi afrických zemí

Od soboty nebudou moci do České republiky vstoupit občané třetích zemí, kteří byli v posledních 14 dnech více než 12 hodin v osmi afrických zemích - Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku, Zambii. Občané ČR a EU a držitelé dlouhodobých pobytů v ČR tak budou moci učinit za přísných epidemiologických podmínek. Nejsou doporučeny cesty do těchto oblastí. Opatření zatím platí do 12. prosince. Ministerstva zdravotnictví a zahraničí tak činí ve snaze zabránit šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD).

Podle expertní skupiny koalic Spolu a Pirátů se STAN je třeba na šíření nové varianty z Afriky reagovat rychle a důsledně, i kdyby se nepotvrdily obavy o vysoké nakažlivosti a rezistenci vůči očkování. "K tomu je nutné najít okamžitou shodu na úrovni Evropské unie a domluvit se na společném postupu, doufám, že v tom bude česká vláda aktivní," uvedl v prohlášení pro média kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Za nezbytné považuje aktivně usilovat o společný postup EU, protože Česko není cílovou destinací letů z rizikových oblastí. Lidé, kteří přicestují do zemí EU z rizikových zemí, jako je například Jihoafrická republika, Botswana či Namibie, by podle Válka měli podstoupit přísnou izolaci. "Do té doby, než bude možné tyto podmínky možné zajistit, doporučujeme v rámci EU zrušit lety z rizikových zemí, podobně jako k tomu přistoupila Velká Británie," uvedl.

"Jihoafrické úřady potvrdily šíření nové mutace koronaviru, která vypadá podle prvních analýz jako velmi nebezpečná. Ze zkušenosti víme, jak rychle se vir dokáže šířit. Řešíme opatření, jak zabránit šíření tohoto viru v ČR. Ještě dnes představíme konkrétní kroky, které přijmeme," napsal dnes ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kulhánek krátce poté zveřejnil nová opatření omezující vstup do ČR, která začnou platit v sobotu. "Zároveň důrazně doporučujeme, aby Češi do těchto oblastí nyní necestovali," doplnil.

Novou mutaci, která se v zemi šíří, jihoafrické úřady potvrdily ve čtvrtek. Mohla by být nakažlivější, ale její dopady epidemiologové ještě vyhodnocují. Dnes se kvůli ní poradí i expertní tým Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podle vědců nese varianta, kterou poprvé identifikovali před dvěma týdny, "velmi nezvyklou konstelaci" mutací, kvůli kterým by pro ni mohlo být snazší překonat imunitu a být nakažlivější. "To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost, s jakou nastoupila, výrazně předčila i deltu," napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Koronavirus SARS-CoV-2 stejně jako ostatní viry neustále mutuje. Mnohé nové varianty, včetně těch se znepokojivými rysy, často nakonec vymizí, píše agentura AP. Není přitom možné ihned rozeznat ty varianty, které budou mít vážné dopady na veřejné zdraví.

Původní variantu z čínského Wuchanu vytlačily postupně další, nakažlivější. Od regionálního označení podle zemí, kde byly poprvé popsány, se ustoupilo k písmenům řecké abecedy. Původně britská, dnes alfa varianta, byla čtyřikrát nakažlivější než původní SARS-CoV-2, v Česku převládla v prosinci loňského roku. Na jaře ji pak začala nahrazovat delta, ještě 2,5krát nakažlivější než alfa. Podle Státního zdravotního ústavu delta tvoří asi 95 procent případů a prosazují se i její subvarianty.