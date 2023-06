SZÚ: Testované repelentní náramky žádnou ochranu proti hmyzu neposkytují

Praha - Testy čtyř repelentních náramků, které prověřoval Státní zdravotní ústav (SZÚ), ukázaly, že ochranu tyto výrobky proti hmyzu neposkytují. Podle výrobců mají chránit i několik týdnů před komáry a některé i před klíšťaty. SZÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Na ochranu proti borelióze nebo klíšťové encefalitidě, které přenáší hmyz sající krev, doporučují repelenty. Rodiče přitom takové náramky dávají například dětem s sebou na tábory.

"Některé výrobky slibují na obalech dokonce několikatýdenní ochranu proti poštípání, a to i při cestách do tropických oblastí. S ohledem na to, že námi testované čtyři různé výrobky naprosto žádnou ochranu neposkytly, ani po dobu jedné minuty od nasazení, může se jednat doslova o hazard se zdravím, pokud spotřebitel tvrzení na výrobku uvěří," uvedl vedoucí Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Martin Kulma.

Lidé v domnění, že jsou chránění, se podle něj mohou vystavit většímu riziku infekce klíšťovou encefalitidou, borreliózou, ale v tropických oblastech i malárií či horečkou dengue. Doporučují proto používat repelentní přípravky s účinnými látkami, například DEET, IR 3535 nebo icaridinem, jejichž obsah v procentech a doba deklarované ochrany musí být uvedeny na každém výrobku.

Při testování odborníci zkoušeli ochranu podobně jako u dříve testovaných repelentů. "Osobně jsem si všechny testované náramky navlékla na ruku a tu vložila do testovací klece, kde máme k tomu účelu speciálně připravené testovací komáry. Je jich tam až kolem padesáti," vysvětlila zástupkyně vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci SZÚ Terezie Arnoldová.

"Do pár sekund jsem byla poštípaná a komáři sedali i na takzvané repelentní náramky. To znamená, že výrobek s trochou nadsázky řečeno, neochrání proti hmyzu ani sám sebe, natož aby repelentním účinkem pokryl celou plochu lidského těla," dodala. Cena testovaných výrobků byla řádově ve stovkách korun.

"Pro kontrolu jsme pak provedli ve stejné kleci s komáry test s rukou ošetřenou repelentním přípravkem s 28procentní účinnou látkou DEET. Ověřili jsme tím jednak, že komáři nejsou z jakéhokoli důvodu necitliví vůči repelentním látkám, ale také znovu i fakt, že repelentní náramky neposkytly ochranu proti komárům naprosto žádnou. Na ruku ošetřenou repelentem nesedal hmyz ani po pokusu opakovaném po dobu čtyř hodin," popsala kontrolní pokus další z testujících odbornic Zdeňka Leipnerová Galková.

Odborníci ze SZÚ zároveň upozornili na to, že testovali čtyři výrobky, nelze tak za neúčinné označit všechny takové náramky. "Lze se ale domnívat, že pokud si navléknete na zápěstí čímkoli napuštěný náramek, těžko lze od něj očekávat ochranu celého těla proti hmyzu," doplnili odborníci SZÚ. Podobné výrobky lidé kupují psům proti klíšťatům.

Boreliózou od klíštěte se letos podle údajů SZÚ zatím nakazilo asi o čtvrtinu víc lidí než loni. Do konce loňského května lékaři zaznamenali 279 nemocných, letos už 567. Nejvíc nakažených bylo v Jihočeském kraji a na Vysočině. Případů klíšťové encefalitidy bylo 36 stejně jako loni. Prevencí je kromě repelentů také nošení oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a prohlídka těla po návratu z přírody, pravděpodobnost nakažení se totiž s délkou přisátí klíštěte zvyšuje.