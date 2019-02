Ostrava - Svým druhým extraligovým hattrickem pomohl vítkovický hokejista Roman Szturc k devítigólové demolici Chomutova. Devětadvacetiletý útočník se střelecky prosadil dvakrát už v průběhu úvodních čtyř minut a po jeho třetím zásahu v závěru druhé části na led ostravské arény doplachtilo i několik čepic.

"Pan Janda (časoměřič) mi je přinesl. Jo, potěšilo to. Donesl mi i puk, ale abych pravdu řekl, nemám ani puk, kterým jsem dal první nebo stý gól vystavený doma. Na to moc nejsem. Mám ho na svém místě, ale žádné místo doma hledat nebudu," řekl po utkání novinářům Szturc.

Jeho druhý extraligový hattrick přišel po sedmi letech. Ten premiérový měl ještě slavnostnější nádech, protože jím 31. ledna 2012 Vítkovice v nájezdech porazily Spartu 3:2.

"Pan Záruba prý v televizi říkal, že jde o můj první hattrick ze hry, ale pro mě je druhý. Nepočítá se, jestli ten první byl z rozhodujícího nájezdu," netrápil se Szturc.

Vítkovický útočník měl excelentní vstup do zápasu. Už v čase 3:16 slavil druhý gól. "Nejdříve tam bylo super buly. Vyply (Výtisk) vystřelil, trefilo mi to hokejku. Pravidlo je, že po gólu se střídá, ale trenér nás tam nechal a dostal jsem puk do jeden na jednoho. Chtěl jsem pálit, odrazilo se mi to znovu na hůl, plácl jsem do toho, ani jsem nevěděl, kde je gólman, on už byl na druhé straně. No a nakonec se mi to odrazilo do samostatného úniku, který jsem proměnil. K tomu potřebujete mít štěstí," přiznal Szturc.

Vítkovice zápas potřebovaly po sérii čtyř proher a propadu v tabulce zvládnout, což se jim nakonec podařilo v exhibičním způsobu. "Bylo vidět na celém týmu, že za stavu 4:0 tým hrál, věřil si, všichni jsme byli hokejisti. Pak se nám tam i odrážely puky, ale šli jsme pro to, stříleli jsme. Musíme zůstat u té hry, kterou jsme hráli po zbytek zápasu. Hlavně to musíme potvrzovat v těžkých zápasech, které budou. Hrajeme s Třincem derby doma, což bude těžký zápas, a tady v těch to musíme ukázat, ne za stavu 4:0, kdy Chomutov hraje o bytí a nebytí," uvedl Szturc.

Vítkovice doma vyhrály podesáté v řadě. "To ani nepřipomínejte nějaké série, nikdo to v kabině myslím ani neví, kolik to je. Pro nás jsou to v této části sezony strašně důležité body," prohlásil Szturc.