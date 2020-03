SZPI bude za dvojí kvalitu považovat rozdílnou gramáž

Praha - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bude za tzv. dvojí kvalitu potravin v případě schválení příslušné novely považovat také rozdílnou gramáž jídla ve stejně velkých a podobných obalech prodávaných v různých evropských státech nebo používání levnějších složek. Může však zohlednit použití argumentu o regionální chuti, nesmí ale jít o křiklavé případy využívání levnějších složek na úkor dražších. Vyplývá to z metodiky, kterou dnes SZPI zveřejnila na svém webu.

Dvojí kvalita, tedy rozdíly ve složení potravin v různých zemích pod stejným obalem, bude zakázaná, pokud Parlament a následně prezident schválí novelu zákona o potravinách, kterou by Sněmovna mohla projednat dnes ve druhém čtení. Metodika již pracuje se změnou, kterou doporučil k novele přijmout sněmovní zemědělský výbor, aby dvojí kvalita byla v ČR zakázaná pouze tehdy, pokud budou rozdíly ve složení "podstatné". Za porušení novely by měla v případě schválení hrozit až 50milionová pokuta.

SZPI na webu informuje také o tom, že - aby mohlo jít o dvojí kvalitu - bude muset být totožný název produktu a značka. Podobné by měly být barva produktu, hlavní nápis v určitém fontu, grafiky a případně tvary na obalu.

Za podstatnou odlišnost pak chce inspekce považovat náhradu dražších složek levnějšími, například svaloviny separátem, dražší ovocné složky v džemech například jablky, hnědý cukr bílým, smetanu jiným tukem, atd. Naopak za podstatný rozdíl nechce považovat odlišné varianty povolených přídavných látek nebo "nepatrné" rozdíly u vedlejších složek. Jako příklad uvádí rozdíl mezi 1,42 procenta soli a 1,48 procenta v produktu. Budou také povolené rozdíly, pokud to přikáže národní legislativa jednotlivých států, například pokud by některý stát zakázal do potravin přidávat vitaminy nebo minerální látky.

Stát také bude akceptovat rozdílné chuti na jednotlivých trzích například u nápoje, který v jednom státu v sobě má 12 procent pomerančové šťávy a ve druhém deset procent pomerančové šťávy a dvě procenta šťávy citronové. Naopak neuzná dohušťování kojenecké výživy škrobem na úkor ovoce z důvodu, že spotřebitelé preferují hustší produkty.

Inspekce, stejně jako dnes na tiskové konferenci ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), zdůraznila, že norma nemá být namířená proti obchodům v malých městech a na vsích. "Rozhodně nehrozí, že by malý obchod na vesnici dostal pokutu, pokud by prodával potraviny dvojí kvality. Kontroly SZPI jsou na základě analýzy rizika a logicky se zaměřují tam, kde je riziko největší," řekl dnes Toman. Samotný zákon ale rozdíly mezi jednotlivými subjekty podle velikosti nečiní.