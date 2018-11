Praha - Maďarský minstr zahraničí Péter Szijjártó dnes v Praze poděkoval českému kolegovi Tomáši Petříčkovi (ČSSD) za postoj české Sněmovny, která kritizovala doporučení Evropského parlamentu (EP) zahájit proti Maďarsku řízení kvůli vážnému porušení hodnot EU. Řekl to dnes po jednání se svým českým kolegou. Oba ministři také vyzvedli význam spolupráce v rámci visegrádské skupiny (V4), do níž patří ještě Slovensko a Polsko. Podle Szijjártóa je to nejefektivnější politická aliance uvnitř EU a dokáže prosazovat své zájmy.

"Vyjádřil jsem naše ocenění vůči českému parlamentu, že vyjádřil solidaritu s Maďarskem poté, co jsme byli napadeni Evropským parlamentem," řekl Szijjártó. EP v září schválil doporučení, aby země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Stalo se to poprvé v historii. Řízení ukotvené v článku sedm lisabonské smlouvy by teoreticky mohlo vést až k odebrání hlasovacích práv Maďarsku. Česká Sněmovna v říjnu označila hlasování EP za chybné a nešťastné.

Politici také hovořili o spolupráci v rámci V4. "Visegrádská skupina je nejefektivnější a nejužší aliance uvnitř EU z politického pohledu. To je dobrá zpráva, protože díky tomu jsme slyšet. A jasně jsem řekl, že těžištěm naší zahraniční politiky je visegrádská skupina. Chceme ale, aby měla mnohem silnější ekonomický pilíř," uvedl Szijjártó. Projevil zájem na posílení vzájemného obchodu mezi Českem a Maďarskem, zmínil v té souvislosti možnost nákupů pro maďarskou armádu od českých zbrojních firem.

Také Petříček mluvil o zájmu na posílení ekonomických vztahů. Česko podle něj stojí o to, aby země V4 měly robustnější ekonomiky, které budou více zaměřené na vyšší přidanou hodnotu. Spolupráce s Maďarskem by tomu podle českého ministra mohla přispět.

Podle Petříčka se vedla debata i o prioritách nadcházejícího českého předsednictví ve V4, které Praha převezme v polovině roku 2019. "Chceme přijít s novými tématy, například v oblasti bezpečnosti," řekl český ministr zahraničí.

Oba ministři debatovali také o nadcházejícím odchodu Británie z EU. Shodli se, že není v zájmu středoevropských států, aby Londýn opustil evropský blok bez dohody o uspořádání budoucích vztahů.

Petříček schůzkou se Szijjártóem navázal na svá předchozí jednání se šéfy diplomacie středoevropských zemí, s nimiž začal po svém říjnovém jmenování do funkce. V říjnu se v Berlíně setkal s německým ministrem zahraničí Heikem Maasem, v listopadu jednal v Bratislavě se slovenským kolegou Miroslavem Lajčákem a ve Varšavě s polským kolegou Jackem Czaputowiczem. Připravuje se také Petříčkova cesta do Rakouska, termín zatím není stanoven.