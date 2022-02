Szijjártó: Maďarsko pomůže Slovensku s uprchlíky na hranicích

Budapešť - Maďarsko pomůže Slovensku s ukrajinskými uprchlíky, kteří dorazili na slovenské hranice, slíbil dnes šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Do Maďarska v posledních dnech dorazilo již 66.000 lidí z Ukrajiny, dodal ministr podle agentury Reuters.

Maďarsko by podle ministra uvítalo, kdyby Ukrajina a Rusko co nejdříve usedly k rozhovorům. Budapešť se již dříve nabídla jako místo, kde by se rusko-ukrajinská jednání mohla konat, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes Budapešť spolu s Bratislavou a dalšími městy skutečně zmínil jako místa, kde by se rozhovory mohly vést.

Zelenskyj ale rozhodně odmítl, že by dnes Ukrajinci přicestovali za ruskou delegací do běloruského Gomelu, protože z Běloruska útočí ruské jednotky a vzlétají ruské rakety a bombardény k náletům na ukrajinská města.